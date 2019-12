Mennyttä etsimässä: Auto-Osa Lytin talossa?

Kuvassa on ilmeisesti liike nimeltään Auto-Osa, omistaja oli Vilho Saarinen . Vanha lasinegatiivi on todennäköisesti 40–50-luvulta. Aikaisemmat yeisövinkit kuvasta ehdottivat myös, että kuvassa olisi Virtasen moottori. Useampi henkilö on kuitenkin ehdottanut Auto-Osaa. Yksi henkilö mainitsi Auto-Osan sijainneen Salossa Lytin talossa.

Mikä on oma mielipiteesi, mikä liike on kyseessä ja missä se sijaitsi?

Vastaukset voi lähettää osoitteeseen salouskelanseura@gmail.com. Voit myös kommentoida Mennyttä etsimässä -sarjan kuvia aina jutun perään.