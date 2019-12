Mikä onkaan oikoradan kokonaishiilijalanjälki?

Liki puolensataa kansalaista oli kokoontunut Helsingin ja Turun välisen oikoradan ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli YVA:n esittelytilaisuuteen Salon kaupungintalolle keskiviikkoiltana. Keskustelussa vilahtelivat ympäristöasiat, junien liikennöintitiheys, nopeudet ja matkustajamäärät, mutta myös tiukkoja kysymyksiä varsinaisesti illan teemaan eli YVA:an liittyvistä asioista, muun muassa oikoradan rakentamisen kokonaishiilijalanjäljestä.

– Kaikki tietävät, ettei henkilöautoliikenne tuota päästöjä enää 2030-luvulla, sen sijaan massiivisen ratahankkeen rakentamisen tuottama hiilijalanjälki on iso – vaikka sitä markkinoidaan nimenomaan suurena ilmastotekona. Mielestäni hanke on ilmaston kannalta negatiivinen, totesi Hans Vogt YVA-esittelijöille yleisön joukosta keskustelun loppuvaiheessa.

Myös toinen illan monista yleisökysymyksistä tähtäsi ilmastoarvioihin: mistä oikoradan päästöarvioinnit alkavat, rakentamisesta vaiko liikennöinnin aloittamisesta?

Uudenmaan ely-keskuksen Liisa Nyrölä totesi itsekin odottavansa mielenkiinnolla ilmastolaskelmien tuloksia, joita tehdään ja jotka tulevat olemaan mukana YVA-arviointiselostuksessa.

Ympäristöarviointimenettelyn projektipäällikkö Veli-Markku Uski Sitowice Oy:stä totesi, että ilmastovaikutukset tullaan selvittämään sekä rakentamisen että liikennöinnin osalta.

– Mitä tarkoittaa autoilun väheneminen, muun julkisen liikenteen väheneminen ja myös esimerkiksi rakentamisessa käytettävän betonin vaikutus? Siirrettävää maata tulee olemaan 17 miljoonaa kuutiota, se on iso määrä, ja sen käytön sekä siirron vaikutus arvioidaan myös, Uski sanoi.

Väyläviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää totesi, että Väylävirastolle on tärkeää saada siirrettyä ihmisiä ajoneuvoliikenteestä joukkoliikenteeseen.

– Jos oikoradalla saadaan 1,5 miljoonaa matkustajaa lisää juniin, se on huikea määrä, Mäenpää sanoi.

Tilaisuudessa käytiin läpi virkamiesten ja hankkeen asiantuntijoiden johdolla, mikä oikoratahankkeen YVA on ja miten se etenee.

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään kahdessa vaiheessa. NytSalossaesiteltyarviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan.

– YVA:ssa otetaan huomioon hankkeiden eri vaihtoehtojen vaikutukset ihmisille, yhteiskunnalle, luonnolle ja sen monimuotoisuudelle. Lisäksi huomioidaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, myös kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Niistä toteuttaa selvityksen Museovirasto, Heidi Mäenpää sanoi.

Kulttuurihistoriallisten arvojen selvittämisen yhteydessä kysyttiin, missä on otettu huomioon Salon Lukkarinmäkeen liittyvät kulttuurihistorialliset arvot.

– Teemme tätä maakuntakaavan sekä Salon yleiskaavan mukaisesti, emme me voi lähteä sooloilemaan, Veli-Matti Uski sanoi.

Teknisen toteutuksen konsultti Markku Salo Ramboll Oy:stä lisäsi, että valittu väylävaihtoehto on Lukkarinmäelle vähiten haitallinen.

– Tällä linjauksella tässä maastokäytävässä radalla on vähiten haittaa ympäristölle, Salo sanoi.

YVA:n toisessa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa esitellään tulokset.Se valmistuu keväällä. YVA-selostusvaiheen jälkeen Uudenmaan ely-keskus tarkistaa arviointiselostuksen riittävyyden, jonka jälkeen laatii päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmien perusteella Väylävirasto tekee valinnan jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.

Vaihtoehdoista yleisöä kiinnosti paljon ratalinja 0+, joka tarkoittaa rantarataa, jota parannetaan. Yleisöä kiinnosti, miksei rantaradalle tehdä kaksoisraiteita, miksei sen nopeutta nosteta sen sijaan, että raivataan tilaa uudelle, kalliille radalle.

– Rantarata on suunniteltu 120 vuotta sitten ja siihen laitetaan 60 miljoonaa kolmessa vuodessa, jotta se ylipäätään pysyy liikennöitävässä kunnossa. Jos sinne tehdään kaksoisraide ja nopeutta nostetaan, se tulee kalliimmaksi kuin Espoo–Salo-oikorata, eikä se silti nopeuta. Oikorata oikaisee 20 kilometriä, on nopeampi, ja nopeampaa ratayhteyttä tässä on haluttu, Heidi Mäenpää sanoi.

Joku kaipasi kaksoisraidetta Salo–Karjaa-välille, kuten nyt suunnitellaan Salo–Turku-välille.

– Keille käyttäjille ja mille kysynnälle se rakennettaisiin? esitti Mäenpää vastakysymyksen.

Illassa kysyttiin kymmeniä kysymyksiä, joista osa liittyi junien nopeuksiin ja hivenen illan aiheen ohi junien pysähtymisiin asemilla sekä matkustajamääriin.

Mäenpään mukaan rantaradan nopeuksia voidaan nostaa paikoin 200 kilometriin, mutta tätä suuremmat nopeuden nostot vaatisivat isoja toimenpiteitä ja asutuksen halki linjauksia, joskus asematkin kiertäen. Ja tulisi kalliiksi.

– Oikoradan kohdalla nyt rakennetaan rataa, joka mahdollistaa Espoo–Salo-välille nopeuden 300 kilometriä tunnissa, jotta tulevaisuuden yhteydet eivät jää ainakaan ratayhteydestä kiinni, Mäenpää sanoi.

– Salo–Turku-väliin tulevalle 55 kilometrin kaksoisraideosuutta ei voida rakentaa niin nopeaksi, tavoitenopeus on 200 kilometriä tunnissa. Koko osuudella ei siihen mutkien ja taajamien takia tulla pääsemään, sanoi Ramboll Oy:n Markku Salo.

YVA-ohjelma on esillä tammikuun 20. päivään asti

Oikoradan YVA-ohjelma on nähtävällä 20. tammikuuta asti esimerkiksi Salon kaupungintalossa ja Paimion palvelupisteessä. Radanvarsikunnissa järjestetään vielä toinen yleisötilaisuuksien sarja arviointiselostuksen ollessa nähtävillä.

Salon kaupunkikehityslautakunta käsittelee YVA-ohjelmaa ensi viikon kokouksessaan, jonka jälkeen siihen ottaa kantaa Salon kaupunginhallitus.

Hankealueen asukkaat ja sidosryhmät voivat osallistua suunnitteluun ja arviointimenettelyyn jättämällä mielipiteitä ja lausuntoja sekä YVA-ohjelman että YVA-selostuksen nähtävilläolon aikana. Ne tullaan kirjaamaan ja laittamaan kaikki esille ilman tunnistetietoja arviontiselostukseen, joka valmistuu jo toukokuussa.

Ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena välillä Helsinki–Turku.

Arvioitavia vaihtoehtoja ovat nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku (VE A), nopea ratayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön oikaisun kautta (VE B) ja rantarata parantamistoimenpiteillä (0+).

Helsinki–Turku nopean junayhteyden verkkosivuille on koottu tietoa myös YVA-menettelyn etenemisestä. Sivut löytyvät osoitteesta https://vayla.fi/kaikki-hankkeet.