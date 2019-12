Missä salolaisten metallijätteet ovat? Jätehuoltoyhtiö ihmettelee olematonta määrää

Salolaisten taloyhtiöiden keräämä metallijäte vaikuttaa huvenneen olemattomiin.

Vielä viime vuonna metallijätettä kertyi jonkin verran, mutta taso jäi huomattavasti Turun seutua alhaisemmaksi. Tänä vuonna metallijätevirrat ovat tyrehtyneet kokonaan.

– Tänä vuonna Korvenmäkeen on tullut metallijätettä vain Kemiönsaarelta. Salosta on kerätty nolla kiloa, sanoo asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:stä.

LSJH on 17 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta.

Kaikilla yli neljän huoneiston taloyhtiöillä on metallijätteen keräysvelvoite. Salossa tällaisia taloyhtiöitä on 1 180. Yhtiöissä on yhteensä 12 000 huoneistoa.

Vaikka osa taloyhtiöistä olisikin laiminlyönyt keräysvelvoitteen, metallinkeräysastia löytyy sadoista roskakatoksista.

– En usko, että salolaiset ovat muita huonompia kierrättämään metallijätettä. Kyse on siitä, mihin se toimitetaan, sanoo Huhta.

Taloyhtiöistä kerätty metallijäte pitäisi toimittaa Korvenmäen jätekeskukseen, jossa on Mepak-Kierrätyksen vastaanottoterminaali.

Huhdan mukaan metallijäte on ainoa asumisen jätelaji, jolla on tällä hetkellä jälleenmyyntiarvoa.

LSJH rahoittaa metallijätteen myyntitulolla palveluita, joita se tuottaa osakaskuntiensa asukkaille.

LSJH:n omaisuutta on niin sanottu pienmetalli eli esimerkiksi vanhat kattilat. Taloyhtiöiden jäteastioihin kerätään myös metallipakkauksia kuten säilyketölkkejä, jotka ovat puolestaan tuottajien vastuulla ja omaisuutta.

Metallijätteestä laskennallisesti 30 prosenttia kuuluu metallipakkausten tuottajayhteisölle Mepak-Kierrätys Oy:lle.

Myös Mepak-Kierrätyksessä kaivataan salolaisten metallipurkkeja. Toimitusjohtaja Satu Estakari kertoo olleensa yhteydessä Salon seudulla toimiviin kuljetusyrittäjiin.

– He sanovat, että metallit ovat välivarastossa. Toki he saavat meidän puolesta välivarastoida, mutta haluamme tavarat tämän vuoden aikana, sanoo Estakari.

– Kuljetus ja tavaran omistajuus ovat aivan eri asioita. Kyllä minulla on vahva usko siihen, että metallit löytyvät. Jos tilanne ei korjaannu, täytyy olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen.

Turun seudulla metallijätettä kertyy moninkertainen määrä

Salosta ja Sauvosta toimitettiin viime vuonna yhteensä 5,5 tonnia taloyhtiöistä kerättyä metallijätettä Korvenmäkeen. Näissä kunnissa metallinkeräysvelvoitteen piirissä on kaikkiaan 12 230 huoneistoa. Metallijätettä kertyi 0,45 kg per huoneisto.

LSJH:n muiden osakaskuntien alueella on yhteensä 120 225 huoneistoa, jotka ovat metallinkeräysvelvoitteen piirissä olevissa taloyhtiöissä. Näistä taloyhtiöistä kerättiin viime vuonna 7,12 kg metallijätettä per huoneisto.

Tänä vuonna Korvenmäkeen on toimitettu metallijätettä vain Kemiönsaarelta.

Tiedot: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Kuljetusyrittäjä: Metallijäte on välivarastossa

– Ne ovat välivarastossa. Metallijätettä tulee niin vähän, ettei sitä ole järkevää kuskata joka kerta erikseen. Viemme metallijätteen Korvenmäkeen tämän vuoden puolella, sanoo Salon Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Mikko Brandt.

Salon Jätehuolto Oy on seudun suurin jätekuljetuksia hoitava yritys.

Brandt uskoo, että salolaiset käyttävät muita ahkerammin Rinki-keräyspisteitä. Tuottajien kuten vähittäiskaupan pyörittämä Rinki on tuttu esimerkiksi omakotitalojen asukkaille, joilla ei ole omaa metallinkeräysastiaa. Kierrätyspisteitä löytyy esimerkiksi kauppojen pihoista.

Brandt arvioi, että Salossa Rinkiä käyttävät nekin, joiden taloyhtiössä on metallinkeräysastia.

– Se kuormittaa vähemmän taloyhtiötä. Salossa on aina oltu hyviä kierrättämään, ja kaikki jätejakeet ovat viime vuosina vähentyneet.

Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut tiistaina Ringin edustajaa kommentoimaan Salosta kerätyn metallijätteen määrää.