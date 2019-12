Pieniä kouluja on lakkautettu vauhdilla – usein taustalla kaksi syytä

Valtakunnallisessa tarkastelussa Salon kouluverkkoesitykset asettuvat osaksi vallitsevaa kehityskulkua.

Suomen kouluverkkoa on karsittu jo pitkään, ja etenkin pienten koulujen määrä on vähentynyt.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopulla alle 50 oppilaan kouluja oli 338. Ne muodostivat 22 prosenttia Suomen kaikista alakouluista. Vielä kymmenen vuotta sitten osuus oli 34 prosenttia.

Koulujen sulkemisten taustasyyt ovat samoja pitkin Suomea.

– Kouluverkon ylläpitäminen on haaste, koska ikäluokat pienenevät. Toinen haaste on se, että koulurakennuksia tulee elinikänsä päähän, sanoo opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta.

Salossakin lakkautusuhan alla on juuri pieniä kouluja.

Suurin listan kouluista on Saurun koulu, jossa on 49 oppilasta. Pienin on Teijon koulu, jossa on 32 oppilasta. Kaikkien lakkautuslistan koulujen oppilasmäärien ennakoidaan laskevan myös tulevaisuudessa.

Yksi osa koulunkäyntiä on koulumatka, joka yleensä pitenee koulujen lakkauttamisen jälkeen.

Valtakunnallisesti suomalaislasten koulumatkat ovat edelleen kohtuullisia.

– Lukuun ottamatta Pohjois- ja Itä-Suomea koulumatkojen pituus ei ole suurin ongelma. Suurin haaste on siinä, jos kuluista suhteettoman suuri osuus menee muuhun kuin opetukseen. Pitäisi pystyä satsaamaan opetukseen eikä vain seiniin, sanoo Nissilä.

Varsinais-Suomi ei ole poikkeus kouluverkkotilastoissa, vaan kouluja on lakkautettu monissa kunnissa.

Salon naapurikunnassa Paimiossa kouluverkkoa karsittiin vuonna 2010, jolloin kolmen koulun toiminta loppui. Tämä tarkoitti miltei joka toisen koulun sulkemista.

Nykyisin Paimiossa toimii kolme alakoulua ja yksi yhtenäiskoulu, jossa opiskelevat vuosiluokat 1–9.

Pienimmässä koulussa on 140 oppilasta. Heistä 133 on alakoululaisia ja seitsemän erityistä tukea tarvitsevia yläkoululaisia. Kaikkiaan alakoululaisia on 896 eli tasan neljän koulun kesken jaettuna 224 per koulu.

Salossa alakoululaisia on 3 448 yhteensä 26 koulussa eli laskennallisesti 133 per koulu.

– Salon tilanne näyttää aika haastavalta. Oppilasennusteet ovat sellaisia, etten ihmettele esityksiä, sanoo Paimion kaupungin sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen.

Paimio on Salon seudun kunnista ainoa, jonka väestön ennakoidaan kasvavan lähivuosina.