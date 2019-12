Salon päättäjillä riittää kouluesityksissä pureskeltavaa

Salon poliittisilla päättäjillä riittää pureskeltavaa tiistaina julkistetussa oppimisympäristöselvityksessä.

Selvitystä tehnyt työryhmä esittää seitsemän päiväkodin ja viiden koulun lakkauttamista lähivuosina. Lisäksi Salon keskustan kouluja alakouluista lukioihin järjesteltäisiin uudelleen.

– Esityksestä voi äkkiseltään sanoa, ettei se tule kaikkia miellyttämään. En lähde ottamaan kantaa vielä sisältöön. Paljon on vielä kysymyksiä, jotka vaativat vastauksia, Salon suurimman valtuustoryhmän SDP:n puheenjohtaja Saku Nikkanen sanoo.

Nikkasen yllätti esimerkiksi ajatus Salon lukion muutosta ja keskustan koulujärjestelyistä. Myös kyläkoulujen lakkautuslista tuli yllätyksenä.

– Strategiassa on linjaus, että kaikissa vanhoissa kuntakeskuksissa säilyy koulu, ja nyt siellä on Komisuo lakkautuslistalla, hän huomauttaa.

Nikkanen sanoo yrittävänsä saada valtuustoryhmien puheenjohtajiston koolle nopeasti. Kokouksessa ryhmyrit voisivat hakea yhteisiä linjoja.

– Voitaisiin katsoa, onko selvityksessä joitain osia, jotka eivät todennäköisesti tule etenemään valtuustossa. Silloin valmistelijat saisivat viestiä, mitä kannattaa esittää, Nikkanen perustelee.

Kokoomuksen Arttu Karhulahden mukaan oppimisympäristöselvityksen tekoprosessista on ollut erimielisyyttä. Hänen mielestään on kysyttävä, onko oikea tapa valmistella asiaa salassa ja tuoda koko paketti kerralla julkisuuteen.

– Nyt on tehty esitys opetuspuolen näkökulmasta miettimättä esimerkiksi kaupungin vetovoimaa. Poliittinen harkinta jää sitten päättäjille, kuten kuuluukin.

Karhulahden mielestä kaikille on selvää, että Salon taloustilanteessa jotain on tehtävä. Mitä, sitä on pohdittava oman ryhmän ja muiden ryhmien edustajien kanssa yhdessä. Karhulahti pitää hyvänä Nikkasen ajatusta kokouksesta, jossa ryhmien kantoja sovitellaan yhteen.

– Ymmärrän, että nyt tarvitaan poliittisten päättäjien yhteistyötä. En lähde spekuloimaan esityksen sisällöllä enempää, mutta siihen sisältyy kipeitä päätöksiä. Kuntalaiskuulemisessa kysyttiin aiheellisesti jo, onko kaupunki valinnut alueet, joita tulevaisuudessa kehitetään ja annetaan muiden olla.

Keskustan Timo Lehti ei ole ehtinyt tutustua vielä esitykseen, mutta hän aikoo käydä selvityksen tausta-aineistoineen tarkasti läpi.

– Ensivaikutelma oli yllätys. Noin rajulla esityksellä säästyvä euromäärä on aika pieni, kun ajattelee, kuinka laaja palveluverkko meillä on, Lehti toteaa.

Hän ihmettelee, miten työryhmä on ajatellut esityksen sopivan viime viikon budjettivaltuustossa vahvistettuun Salon strategiaan, jonka mukaisesti kaikissa vanhoissa kuntakeskuksissa säilyy koulu ja päiväkoti.

– Linjaus ei ole tullut strategiaan vahingossa, vaan se on sinne tieten tahtoen laitettu. Ilmeisesti tätä ei ole ajateltu lainkaan.

Lehden mukaan nyt on tärkeää, että pakettia viedään eteenpäin järkevässä järjestyksessä. Jos laaja esitys viedään valtuustoon sellaisenaan, vaarana on, että ulos tulee äänestysten jälkeen mitä tahansa.

– Ainakin oma valtuustoryhmäni kokoontuu tammikuussa käsittelemään asiaa useampaan kertaan sisäisesti ja kutsuu mukaan virkamiehiä ja työryhmän jäseniä. Lisäksi on järjestettävä puolueiden välisiä neuvotteluita.

Perussuomalaisten Antti Olkinuora korostaa, että esitys on vasta esitys, eikä se ole päätös.

– Sanon suoraan, että tämä ei ole oppimisympäristöselvitys, vaan Salon seudun kylien kuivettamis- ja näivettämissuunnitelma. Emme me voi lähteä tällaiseen. Se tie tuhoaisi totaalisesti uusien asukkaiden muuttamisen, romahduttaisi asuntojen hinnan ja hankaloittaisi maaseudun yritysten toimintaa. Esitys on myös räikeästi lasten edun vastainen. Ei tule menemään läpi, Olkinuora jyrähtää.

Olkinuora kysyy, mistä hatusta koulujen vähimmäisoppilasmäärä 48 on otettu. Hänen mielestään kylissä tulee järjestää jatkossakin peruspalvelut, joita ihmiset tarvitsevat.

– Kyse on asiakkaan edusta. Pakko on sanoa tämäkin: jos kaupunki lähtee tukemaan Tunnin junaa viidellä miljoonalla eurolla ja lopettaa toisella kädellä koulua, tässä ei ole mitään järkeä.

Vihreiden Mira Aaltonen sanoo ryhmänsä keskustelleen oppimisympäristöselvityksestä tuoreeltaan. Ryhmän mielestä päätöksenteossa tulee kauhea kiire, jos asia pitäisi hyväksyä valtuustossa jo helmikuussa.

– Aikataulu on mahdoton. Missä välissä ehditään tekemään vaikutusten arvioinnit, joihin pitäisi sitouttaa koulujen henkilöstö ja vanhemmat, kun koulujen joululoma on alkamassa?

Aaltonen muistuttaa, että Salon strategiassa on sovittu peruspalveluiden säilyttämisestä vanhoissa kuntakeskuksissa.

– Kaupungistumiselle me emme mahda ikävä kyllä mitään. Jossain aikataulussa on tehtävä jotain. Päätöksiä on tehtävä kuitenkin lapset edellä eikä raha. Esimerkiksi vähimmäisoppilasmäärä 48 on vähän korkea. 42 olisi jo inhimillisempi.

Mira Aaltonen miettii myös, onko selvitys tehty oikeilla pohjatiedoilla. Hänen mielestään varhaiskasvatuksen lopputulosta vääristää se, että konsultti on käyttänyt vuoden 2018 lukuja.

– Silloin työttömyys oli valtava ja päivähoidossa ei ollut subjektiivista päivähoito-oikeutta. Päivähoidon trendi oli laskeva. Lopputulokseen vaikuttaa paljon, jos käytetään tällaisia pohjatietoja.

Vasemmistoliiton Marja Ruokonen sanoo, ettei ole ehtinyt keskustella esityksestä lainkaan ryhmänsä kanssa. Seuraava kokous on vasta tammikuun alussa.

Omana mielipiteenään Ruokonen sanoo, että oppimisympäristöselvitys on kauhea kokonaisuus, joka sisältää monia vuosilukuja.

– Se pitäisi varmasti jakaa jotenkin osiin. Aikataulu on aika tiukka, varsinkin niiden neljän koulun osalta, jotka pitäisi lakkauttaa jo ensi syksynä. On äärettömän piukka aikataulu, jos asia yritetään Cada jo helmikuussa valtuustoon, Ruokonen sanoo.

Jaana Haapasalo (sit.) sanoo olevansa yleisellä tasolla isompien kouluyksiköiden kannalla. Hänestä aivan pienet koulut ovat haavoittuvia. Isoissa opettajia on enemmän, lapsilla on kavereita enemmän ja valittavia aineita on enemmän.

– Sinällään ihan pienten yksiköiden lakkauttaminen voi olla kannatettavaa.

Päiväkotien lakkautukseen hän suhtautuu kriittisemmin.

– Jos kylien päiväkoteja lakkautetaan, ja vanhemmat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja, tulee ongelmia. Koulukuljetuksia on helpompi järjestää, Haapasalo sanoo.