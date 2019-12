Someron urheilukentälle 1,6 miljoonan euron peruskorjaus

Someron urheilukenttä peruskorjataan. Urheilukentän ympärillä käyty tiukka vääntö kääntyi maanantaina Someron kaupunginvaltuustossa kunnon remonttia kannattaneiden hyväksi.

Valtuusto hyväksyi runsaat 1,6 miljoonaa euroa maksavan peruskorjauksen äänin 16–19. Valtuusto kaatoi näin kaupunginhallituksen esityksen, jossa kentälle ehdotettiin vain pientä kunnostusta.

Valtuuston suurin ryhmä keskusta kannatti yksimielisesti kentän mittavaa remonttia. Ryhmä sai yksittäistä tukea muualta, sillä kokoomuksen Kati Fonsell-Laurila, perussuomalaisten Harri Känkänen ja kristillisdemokraattien Tarja Iivonen äänestivät peruskorjauksen puolesta.

Keskustelu pyöri valtuustossa sen ympärillä, kenelle urheilukenttää korjataan ja millaisessa kunnossa on nykyinen kenttä. Heikki Lehtinen (vas.) ihmetteli tietoja, joiden mukaan kentän nykyinen katsomo olisi mätä.

– Kävimme katsomassa katsomoa porukalla. Siellä on perinteisen peltikaton rakenne, ja kaikki perustukset olivat hyvässä kunnossa ja kuivia. Vanha katsomo kuuluu olennaisesti tuohon miljööseen, Lehtinen huomautti.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen vastasi Lehtiselle, ettei ainakaan hän ole todennut katsomon rakenteiden olevan mätiä.

– Istuinosien kantavat rakenteet olivat märkiä, kun me olimme katsomassa katsomoa. Sieltä puuttuu aluskate, Mäkinen huomautti.

Kokoomuksen Jutta Varjus kyseli, kenelle entistä parempaa urheilukenttää oikein tehdään.

– Onko yhtään treeniä jäänyt tekemättä kentän huonon kunnon vuoksi? Somerolaisille urheilijoille riittää samantapainen kevyempi kunnostus, mikä tehtiin monitoimihallille. Ei meidän tarvitse kilpailla isoista kisoista Turun Kupittaan tai Tampereen kanssa, Varjus huomautti.

Kokoomuksen Pauli Eino totesi osan liikuntaväestä olevan sitä mieltä, että uudella palloiluhallilla olisi enemmän käyttöä kuin urheilukentällä.

– Hallille riittäisi salipulasta kärsiviä palloilulajien edustajia läpi vuoden, kun urheilukenttää käytetään vain osan vuotta. Tässä taloustilanteessa kokoomus ei kuitenkaan esitä uutta palloiluhallia, Eino huomautti.

Keskustan Juha Salo ehdotti talousarvioon rahaa peruskorjaukseen. Salo korosti, että entistä parempi urheilukenttä tehdään nimenomaan somerolaisille.

–Urheilukentän kunnon remontista on kohta 40 vuotta aikaa, eli salaojat alkavat olla tiensä päässä. Eikö Somerolla tarvita 10–15 vuoden päästä urheilukenttää? Viimeistään tuolloin peruskunnostus on pakko tehdä. Silloin se tehdään isolla kiireellä ja ilman valtion rahaa, Salo totesi.

Vihreiden Katariina Kauriinoja toivoi, että kunnostettu urheilukenttä on avoinna entistä enemmän kaikille kuntalaisille.

– Aukiolossa pitää ottaa aiempaa paremmin huomioon muukin kuin urheiluseurojen käyttö.

Urheilukentän peruskorjaus alkaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan ensi vuonna. Talousarviossa on varattu rahaa remontille kaikkiaan 420 000 euroa. Loput töistä tehdään vuonna 2021, jolloin peruskorjaus valmistuu.

Urheilukentälle tehdään peruskorjauksessa uusi kevytrakenteinen katsomo. Jalkapallokenttä, juoksuradat sekä hyppy- ja heittopaikat kunnostetaan. Samalla kentälle tulee kahdeksan juoksurataa nykyisen kuuden sijasta ja nurmikenttä pitenee nykyisestä. Kentän puku-, pesu- ja huoltotilat sijoitetaan entisiin lukion väliaikaistiloihin urheilukentän tuntumaan.

Remontin edellytyksenä on valtionosuuden saaminen.

Juttua täydennetty kello 22.37.