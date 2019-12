Someron valtuusto sanoi ei koirapuistolle

Someron kaupunki ei varaudu lähivuosina koirapuiston rakentamiseen. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 19–16, ettei se varaa vuodelle 2023 10 000 euron määrärahaa koirapuistoa varten.

Määrärahaa ehdotti SDP:n Antti Kotti. Kotti huomautti, että Somerolla on paljon koiranomistajia, jotka toivovat keskustaan koirapuistoa.

– Koiria ei saa pitää tiettyinä vuodenaikoina vapaina ja kaikille koirille ei riitä kävelyvauhti, Kotti totesi.

Valtuusto pähkäili pitkään, voisiko maininnan koirapuistosta lisätä taloussuunnitelmaan yksimielisesti puistojen kohdalle. Keskustan Tero Pirttilä muistutti, että koirapuiston perustaminen ei ole yksinkertainen asia.

– Millä asuntoalueella sitten asutkin, on puisto väärässä paikassa. Somero on syvää maaseutua, kyllä täällä on jonkinmoiset mahdollisuudet koiran ulkoiluttamiseen, Pirttilä huomautti.

Äänestyksessä vasemmisto sekä valtuuston pienet ryhmät kannattivat yhdessä rivissä koirapuiston kymppitonnia. Määräraha sai tukea myös kokoomuksesta ja jonkin verran keskustasta.

Valtuusto päätti siirtää yksimielisesti uuden Mäkelän alueen kunnallistekniikan rakentamista. Valtuusto varasi kunnallistekniikan suunnitteluun ensi vuodelle 50 000 euroa. Itse kunnallistekniikan tekeminen siirrettiin vuosille 2022–2023.

Kyseessä on Turuntien ja Jaatilantien tuntumassa sijaitseva alue, johon laaditaan parhaillaan kaavaa. Alueelle suunnitellaan asuntotontteja.