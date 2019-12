Ukko-Pekka höyrysi jälleen Salossa

Suomen ainoa liikenteessä oleva Ukko-Pekka eli pikajunaveturi Hr1 toi nostalgista tunnelmaa rantaradalle ja Salon rautatieasemalle jälleen perjantaina. Juna saapui Saloon Karjaalta ja jatkoi matkaa Turkuun.

Matkalla juna teki myös Salosta edestakaisen matkan Paimioon vähän ennen puoltapäivää.

Ukko-Pekka numero 1009 on valmistunut 1948 Tampereella. Kyse on Suomen rautateiden suurimmasta ja voimakkaimmasta henkilöliikenteen höyryveturista. Veturin perässä on neljä erilaista puukorista matkustajavaunua 1940–50-luvuilta. Vanhin kalustoon kuuluvista vaunuista on vuodelta 1898. Istumapaikkoja junassa on 282 ja yhdessä vaunussa toimii kahvila.

Ukko-Pekan toiminta perustuu talkootyöhön. Matkalipputulot ovat ainoa tulonlähde. Talkoolaisten mukaan junaa liikennöidään puhtaasta rakkaudesta höyryveturiin.