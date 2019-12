Uuden-Seelannin tulivuoren purkauksen uhriluku kasvaa – ainakin 18 kuollut ja toiset 18 kriittisessä tilassa

Uudessa-Seelannissa aiemmin viikolla tapahtuneen tulivuoren purkauksen vuoksi on kuollut jo ainakin 18 ihmistä. Kuolleista kahden ruumista ei poliisin mukaan ole vielä löydetty. Etsintöjä tehtiin aikaisin sunnuntaina maalla, mutta tuloksetta. Poliisin edustajan mukaan ruumiit ovat saattaneet huuhtoutua mereen.

Tulivuori purkautui White Islandin -saarella maanantaina. Tulivuori on maan aktiivisin. Saarella oli purkauksen aikaan lähes 50 ihmistä.

Purkauksen jäljiltä on sairaalahoidossa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa yhteensä 26 eloonjäänyttä. Heistä ainakin 18 on kriittisessä tilassa.

STT

