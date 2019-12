Verohallinnon kysely: Lähes kaikki suomalaiset maksavat veronsa tunnollisesti ajallaan ja ylpeinä

Lähes kaikki suomalaiset sanovat maksavansa veronsa tunnollisesti ajallaan, käy ilmi Verohallinnon tuoreesta asennekyselystä. Näin kertoo tekevänsä 95 prosenttia kyselyn vastaajista.

Myös suhtautuminen veroihin ja niiden maksamiseen on hyvin myönteistä. 98 prosenttia vastaajista pitää verojen keräämistä tärkeänä hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi, ja 96 prosenttia pitää verojen maksamista keskeisenä kansalaisvelvollisuutena.

Sen sijaan hieman alle 80 prosenttia kokee saavansa vastinetta maksamilleen veroille ja suunnilleen sama osuus luottaa siihen, että verotuspäätökset ovat oikeita. Tasapuoliseksi Verohallinnon uskoo kaksi kolmesta vastaajasta.

Verottaja myös kysyi suomalaisilta, pitävätkö ihmiset verotusta oikeudenmukaisena. Hieman yli puolet katsoi, että palkkojen verotus ja palveluiden sekä tuotteiden verotus on oikeudenmukaista.

Julkiseen sektoriin myönteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna. Nyt siihen suhtautuu myönteisesti 62 prosenttia, kun viime kyselyssä näin ajatteli viisi prosenttiyksikköä vähemmän.

Tutkimuksen toteutti Feelback, ja siihen haastateltiin tuhatta suomalaista puhelimitse syys-lokakuussa. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

Kuvat: