23 pyrkii Salon sote-johtajaksi – apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä on hakijoiden joukossa.

Salon sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan virkaan on 23 hakijaa. Heidän joukossaan on muun muassa Salon apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jonka nykyiseen vastuualueeseen kuuluvat myös sosiaali- ja terveyspalvelut.

Apulaiskaupunginjohtaja virka lakkautetaan tänä keväänä.

Niemelä on koulutukseltaan oikeustieteiden kandidaatti.

Muut hakijat ovat lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Juha Aalto Liedosta, AMK sairaanhoitaja Marianne Eliasson Helsingistä, hallintotieteiden maisteri Eija Heikkilä Taivassalosta, terveystieteiden maisteri Pirkko Hynynen Lohjalta, AMK sairaanhoitaja Minna Hyvönen Vantaalta, YAMK sosionomi, lastentarhan opettaja Miia Häkki Turusta, YAMK sairaanhoitaja Nina Kallio Turusta, yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Kangas Kuusamosta, terveystieteiden maisteri Tarja Kansanen Turusta, Master of Arts in Ministerial Studies Marjo Kaplas Kangasalta, lääketieteen tohtori Katariina Korhonen Kaarinasta, tradenomi, lähihoitaja Ilona Laine Salosta, terveystieteiden maisteri Pekka Makkonen Salosta, yhteiskuntatieteiden maisteri Jussi Mattila Kaarinasta, yhteiskuntatieteiden maisteri Kalevi Mäkipää Porista, terveyshallintotieteen maisteri Birgitta Niskanen Tampereelta, oikeustieteen maisteri Anna Nyrhinen Turusta, agronomi, ekonomi Johanna Reiman Turusta, valtiotieteiden maisteri Kati Rekola Turusta, hallintotieteiden maisteri Eija Rintala Tuusulasta, terveystieteiden maisteri Irma Suominen Turusta ja terveystieteiden maisteri Pia Tuominen Salosta.

Korhonen on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja, Mäkipää Euran perusturvajohtaja ja Mattila Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja. Pekka Makkonen toimii projektipäällikkönä Tyksin psykiatrian sairaalahankkeessa ja Pia Tuominen projektipäällikkönä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnossa.

Hakuaika päättyi maanantaina. Valintaa valmisteleva työryhmä päättää haastateltavista keskiviikkona. Tavoite on, että kaupunginhallitus päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajasta 16. maaliskuuta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan virka on uusi, ja se on osa huhtikuun alussa voimaan tulevaa organisaatiouudistusta. Nykyään apulaiskaupunginjohtajalle kuuluvat palvelualueet on jaettu sivistyspalvelujen johtajalle ja sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajalle. Sivistyspalvelujen johtajaksi on jo siirretty lasten ja nuorten palvelujen johtaja Pia Setälä .