24 tunnin simulaatioajo sisältää unettomuutta, ravistelua ja kuivaamista

Astrum-keskuksen Areenassa hiihtää vastaan unisia miehiä ja miehenalkuja tukka pystyssä ja lökäverkkarit jalassa. Kumpikin tyhjille tölkeille varatuista saaveista on täynnä.

Kaiuttimista kuuluu tasainen selostus. Esiintymislavalle on pystytetty valkokangas, jossa autot kiertävät virtuaalista rataa.

Ympäri salia on pystytetty 28 ajosimulaattoria. Karkeasti arvioituna salissa on elektroniikkaa puolen miljoonan euron edestä. Toisten simulaattorien ympärillä on enemmän väkeä, joissain ei ainuttakaan.

Rengas Turku 24h Simracea on takana 23 ja puoli tuntia. Edessä on viimeinen puolituntinen. Osa lepovuoroissa olevista kuskeista pohtii pizzan ja kebabin välillä. Yksi kokeneempi kuski ilmoittaa juovansa kisan päätteeksi lonkeron.

Tapahtuman järjestäjiin kuuluva Marko Rantanen on ajonsa jo ajanut yön pimeinä tunteina. Tuomio on tyly.

– Ei ollut mitään jakoa.

– Ajoin seitsemän tuntia ja tein yhteensä 4–5 virhettä, eli ajoin käytännössä virheettömästi. Yksi pyörähdys ja yksi pieni kaiteeseen osuma. Parempaan ei pysty.

Kokenut rata-autoilija on huomannut, miten simracingin taso Suomessa on noussut vuosi vuodelta.

– Täälläkin on paikalla monta mestaria, jotka ajavat joka päivä ja paljon. He ovat maailman tasollakin helvetin kovia.

– Mietimme pikkuveljen kanssa, että olemmeko valmiita uhraamaan tähän enemmän aikaa. Tulimme siihen tulokseen, että emme ole, Rantanen naurahtaa.

Rantasen veljenpoika Benjamin on saanut Fast Fox Racingin viimeisen ajovuoron. Vaikka keskittymisen herpaantuminen olisi ymmärrettävää, sitä ei vaan saa tapahtua.

– Yön tunteina on tosi helppoa unohtaa, missä mutkassa olet. Radalla on todella paljon samantapaisia mutkayhdistelmiä, Santtu Rantanen kertoo.

Kilpailijoille oli varattu hotellihuoneet samasta rakennuksesta. Nukkuminen oli kuitenkin vaikeaa, sillä monet menivät huoneeseensa ja laittoivat saman tien kännykästään kilpailun livelähetyksen päälle.

Väsymyksen lisäksi haastetta tuo kuumuus: tietokone surraa kuumana jaloissa täydet 24 tuntia eikä ilma tosiaankaan kierrä. Fast Fox toikin kuskin penkin viereen pienen pöytätuulettimen helpottamaan oloa.

Kisa ajettiin Nürburgringin täysimittaisella 22 kilometrin radalla, jonka pisimmän suoran aikana oli aikaa hörpätä juomaa, ravistella puutuneita käsiä tai kuivata hikisiä käsiä.

Yhtä simulaattoria ajaa Jure Gentlemen -niminen tiimi, joka on poikkeuksellisesti vain kaksihenkinen. Ajovuorossa on tuttu mies formulapiireistä, marttilalainen Simo Laaksonen .

Laaksonen on ajanut 24 tuntia kahteen pekkaan kirkkonummelaisen tiimikaverinsa Juuso Puhakan kanssa. Kaksikko on Masters-luokan ylivoimaisessa johdossa.

– Kisan alussa ajoimme kaksi tuntia kerrallaan ja yöllä kolme, että toinen pääsi edes vähän nukkumaan. Nyt olemme ajaneet tunnin kerrallaan, Puhakka kertoo.

Ylivoimaisuuden salaisuus on paitsi vauhti, myös virheettömyys.

– Lipsautin yöllä kerran ja siinä meni ehkä 10 sekuntia. Simo ei ole käynyt kertaakaan edes (radalta) ulkona, Puhakka kehuu kymmenen minuuttia ennen täyttä aikaa.

Samassa rallicrossin viisinkertainen Euroopan mestari ja nykyinen simracing-yrittäjä Matti Alamäki tulee seuraamaan Laaksosen viimeisiä minuutteja.

– Riittääkö bensa, Alamäki kysyy Puhakalta.

– Laskin sen päässä, että pitäisi riittää, Puhakka vakuuttaa.

Samassa saliin tulee eloa, kun Pro-sarjan ylivoimainen voittaja Vendaval-tiimi tulee maaliin.

Pro- ja Masters-luokan suurimmat erot ovat siinä, että Prossa tankkausta ja renkaiden vaihtoa ei ole säädelty, Mastersissa renkaidenvaihto ja tankkaus on pakollinen jokaisen kuskin vaihdon yhteydessä.

Pian myös Jure Gentleman on maalissa. Virheettömästi yli 12 tuntia ajanut Laaksonen ottaa kuulokkeet pois korviltaan ja nousee tuoliltaan yllättävän tuoreen näköisenä.

– Aika vähän on tullut nukuttua. Nukahtaminen on vaikeaa, kun on tuijottanut monta tuntia näyttöjä kuulokkeet päässä, Laaksonen huokaisee.

– Oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun vedetään tällainen kisa kahdestaan. Mutta tuli tämäkin nyt koettua.

Samaan aikaan Laaksonen ottaa vastaan onnitteluja voitosta. ”Kova suoritus!” ja ”Miten te jaksoitte?” ovat yleisimmät tokaisut.

Laaksonen on kartingin Suomen mestari, jonka jälkeen hän ajoi pikkuformuloita niin Saksassa kuin Ranskassa. Viime vuodet Laaksonen on ajanut F1-viikonloppujen yhteydessä kilpailtavassa GP3-sarjassa.

Laaksosen taustasta on luonnollisesti hyötyä myös simulaattoriajossa. Peruskuntoa ja keskittymiskykyä kun on jo koeteltu tosipaikoissa.

– Toki formulat ovat erilaisia kuin nämä GT-autot, vaikka niissä onkin samoja elementtejä. Ja samat lainalaisuudet pätevät myös simussa, Laaksonen vertailee.