Ammattiliitto Pro iskee takaisin Metsäteollisuudelle – ilmoitti uudesta viikon työnseisauksesta paperiteollisuudessa

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut uudesta viikon mittaisesta työnseisauksesta paperiteollisuuteen. Uusi työnseisaus koskee 13.-19. helmikuuta alkavia paperiteollisuuden toimihenkilöiden työvuoroja.

Pro jätti tänään valtakunnansovittelijalle ja työnantajia edustavalle Metsäteollisuudelle ilmoituksen lähes koko paperiteollisuutta koskevasta työnseisauksesta. Taustalla on vastatoimi Metsäteollisuuden laajentamalle työsululle.

Metsäteollisuus ilmoitti aiemmin tänään pidentävänsä neljällä päivällä työsulkua Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäsenille. Aiemmin ilmoitettu työsulku pitenisi siten kolmesta vuorokaudesta seitsemään.

Työsulku paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa olisi voimassa 10.-16. helmikuuta suoraan ammattiliittojen lakkojen jatkona. Ammattiliitto Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan Metsäteollisuuden toimenpiteet uuden työsulun muodossa heikentävät jatkuvasti liittojen neuvotteluilmapiiriä, jotta molemmat osapuolet saisivat tyydyttävän ratkaisun työehdoista.

– Edellytämme, että Metsäteollisuus ry ryhtyy hakemaan aktiivisesti Pron kanssa ratkaisua yhä laajenevaan työriitaan, hän sanoo tiedotteessa.

Metsäteollisuus: Kilpailukyvyn vaaliminen on myös työntekijän etu

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtajan Jyrki Hollménin mukaan työsuluilla yritetään saada liikkeelle neuvotteluja kaikkien lakkoilevien ammattiliittojen kanssa.

– On valitettavaa, että ammattiliitoista ei nyt löydy vastuunkantajaa eikä sopimuksia synny. Kilpailukyvyn vaaliminen on myös työntekijän etu, Hollmén moitti tiedotteessa.

Työsulku järjestetään 12 tuotantolaitoksessa. Sen aikana ammattiliittojen jäseniä ei päästetä työpaikoille eikä heille makseta palkkaa. Lomapäiviä tai muita työsuhde-etuja ei kerry. Liittoon kuulumattomien palkkaa tai etuja työsulku ei sitä vastoin leikkaa, vaikka tuotanto seisoisikin.

Metsäteollisuuden työnseisaus alkoi maanantaina, ja sen on määrä kestää 9. helmikuuta asti.

STT

