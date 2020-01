Ampumahiihto valitsi odotetun kuusikon MM-kisoihin, viesteihin kaivataan vielä lisää urheilijoita

Ampumahiihtoliitto nimesi 13. helmikuuta alkaviin MM-kilpailuihin vasta kuusi urheilijaa ja täydentää joukkuetta helmikuun alkupuolella kisattavien IBU-cupin kilpailujen jälkeen.

Italian Anterselvassa kilpailtaviin MM-kisoihin valittiin odotetusti Mari Eder, Suvi Minkkinen, Kaisa Mäkäräinen, Olli Hiidensalo, Jaakko Ranta ja Tero Seppälä. Naistriosta jokainen on yltänyt kaudella maailmancupin pisteille, ja Mäkäräisen tilillä on yksi voittokin. Miehistä pisteille on ehtinyt vasta Seppälä.

MM-kisat alkavat sekaviestillä 13. helmikuuta ja päättyvät yhteislähtöihin 23. helmikuuta.

Suomen joukkue täydentyy Saksan Arberissa 8.-9. helmikuuta ja Italian Martellissa 13.-16. helmikuuta kilpailtavien IBU-cupien jälkeen. Haussa ovat 22. helmikuuta kisattavia viestejä varten neljäs nainen ja mies sekä varaurheilijoita.

STT

Kuvat: