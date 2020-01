Ammattiliittojen suhtautuminen Koneen mahdolliseen Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen ostoon on melkoinen uhkakuva, arvioi analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Erkki Vesola.

Ammattiliitoilla on Saksassa vahva asema yritysten hallintoneuvostoissa. Vesolan mukaan tiettävästi pari Thyssenkruppin tehdasta Saksassa on tappiollista, minkä vuoksi siellä pitäisi saneerata.

STT

