Antti J. Jokisen Helene-elokuvalla jo yli 100 000 katsojaa

Antti J. Jokisen ohjaama elokuva Helene on ylittänyt sadantuhannen katsojan rajan alle kahdessa viikossa. Helene on ollut kahden viikon ajan Suomen katsotuin elokuva.

– Palautteen perusteella elokuva on selvästi koskettanut useita katsojia. On myös ihmisiä, jotka ovat käyneet katsomassa Helenen useampaan kertaan, ohjaaja Jokinen kommentoi tiedotteessa.

Elokuvan nimiroolissa taidemaalari Helene Schjerfbeckinä nähdään Laura Birn. Toisessa pääroolissa Einar Reuteria esittää Johannes Holopainen. Filmin näyttelijöihin lukeutuvat myös Pirkko Saisio ja Krista Kosonen.

Elokuvan käsikirjoittivat ohjaaja ja Marko Leino. Tarina perustuu Rakel Liehun romaaniin Helene.

Ateneumin erittäin suosituksi noussut Schjerfbeck-näyttely päättyi viime viikonloppuna.

STT

Kuvat: