Apple teki loppuvuonna yllätystuloksen – puhelinten ja kuulokkeiden myynti veti joulukaupassa

Yhdysvaltalainen teknologiajätti Apple kertoo tehneensä loppuvuonna yllätyksellisen hyvän tuloksen. Yhtiön viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli ennätykselliset 91,8 miljardia dollaria eli noin 83,3 miljardia euroa. Voittoa yritys kertoo tehneensä niin ikään ennätykselliset 22 miljardia dollaria eli noin 20 miljardia euroa.

Joulukauppaa vetivät etenkin Applen uusien iPhone 11 -älypuhelinten ja langattomien AirPods-kuulokkeiden myynti.

Yhtiön osake pomppasi jälkimarkkinoilla kaksi prosenttia selvästi odotettua vahvemman tuloksen takia.

Apple on kipuillut iPhone-puhelintensa myynnin hidastumisella ja hakenut uusia markkinarakoja muun muassa musiikin ja tv-ohjelmien suoratoistopalveluista, pilvipalveluista ja verkkomaksamisesta. Toimitusjohtaja Tim Cook kehuikin paitsi puhelinten myyntiä, myös palveluiden kasvua.

Financial Timesin mukaan Cook kertoi, että Applen aktiivisten käyttäjien määrä on noussut 1,5 miljardiin, kun viime vuonna vastaava luku oli 1,4 miljardia käyttäjää, joille yhtiö yrittää nyt kaupata palveluitaan.

– Näemme tämän vahvana tyytyväisyyden testamenttina, asiakkaidemme sitoutumisena ja uskollisuutena – ja kasvumme voimakkaana ajajana läpi koko kentän, Cook maalaili.

Palveluvimmasta huolimatta suurin osa yhtiön myynnistä tulee edelleen puhelinkaupasta. Yhtiö ei enää raportoi puhelinmyyntinsä kappalemääriä, mutta se kertoi älypuhelintensa liikevaihdon kivunneen loppuvuonna lähes kahdeksan prosenttia 55,9 miljardiin dollariin.

Palveluiden liikevaihto kasvoi 17 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli nyt 12,7 miljardia dollaria. Palveluliiketoimintaa vetivät etenkin Apple TV+-suoratoistopalvelun sekä yhtiön oman luottokortin lanseeraus.

Päälle puettavan teknologian ja kodinteknologian liikevaihto kasvoi 37 prosentilla 10 miljardiin dollariin.

Nyt käynnissä olevalle neljännekselle Apple ennusti 63-67 miljardin dollarin liikevaihtoa.

https://www.ft.com/content/2b176a78-4202-11ea-a047-eae9bd51ceba

STT

