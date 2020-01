Arjen tärkeä työ näkyväksi – palkitut laitoshuoltajat nauttivat työstään ja tarttuvat rohkeasti uuteen

Someron terveyskeskuksen laitoshuoltajat Kerttu Kuisma, Helena Johansson, Anne Padinki ja Heidi Laine myöntävät, että hyvältä tuntuu. Someron kaupunki palkitsi siivoustyötä tekevät ammattilaiset joulukuussa ja työnantajan ele lämmittää omaa työtään arvostavia.

– Pidämme työstämme ja tulemme aamulla töihin ylpeinä siitä, mitä teemme, he huomauttavat.

Terveyskeskuksen laitoshuoltajat saivat kunniamaininnan ennakkoluulottomuudesta kokeilla uusia työtapoja ja töiden uudelleen järjestelyjä.

– Heillä on ollut rohkeutta kokeilla isojakin muutoksia. Kun joku ei ole toiminut, on mietitty asiaa uudestaan, kiitetään valinnan perusteluissa.

Terveyskeskuksessa kokeillaan tällä hetkellä sitä, voidaanko kuuden laitoshuoltajan viikkotyöajasta leikata seitsemän tuntia ilman, että puhtaustaso laskee. Aiemmin kokeiltiin 15 viikkotunnin vähentämistä.

– Se malli kuitenkin hylättiin, sillä vähennys näkyi jäljessä, Kuisma, Padinki, Johansson ja Laine kertovat.

Nelikko tunnustaa, ettei uusien työjärjestelyjen kokeilu tuntunut aluksi hyvältä.

– Sitten mietimme, että voihan sitä aina katsoa, löytyisikö tätä kautta jotakin hyvää, Kuisma huomauttaa.

Jokaisella laitoshuoltajalla on oma vastuualue. Esimerkiksi Kuisman ja Padinkin vastuulla on päivystyspoli, Laineen ja Johanssonin vuodeosasto.

– Kokeilun myötä olemme hyppineet enemmän toisten alueille. Se on tuonut vaihtelua työhön. On myös helpompi tuurata toista, kun paikat ovat tuttuja, he kertovat.

Nelikko nauttii myös siitä, että he ovat saaneet suunnitella ja kehitellä uusia työjärjestelyjä yhdessä.

– On mukava tehdä yhteistyötä, sillä meillä on loistava yhteishenki. Naurua ja iloa riittää työpäivän aikana, Kuisma, Johansson, Padinki ja Laine sanovat hymyillen.

Myös asiakkaiden suora palaute on tärkeää.

– Niin osastolla kuin polilla kuulee usein asiakkailta, että onpa täällä puhdasta. Onneksi Someron kaupungin palveluksessa pystyy vielä tekemään työnsä hyvin, vaikka toiminnan tehostamista mietitäänkin, he kiittävät.

Laitoshuoltajien saama huomionosoitus koskee myös Maritta Kavanderia ja Merja Kurttilaa sekä kaupungin siivoustyönjohtajaa Saini Pöystiä.

Someron kaupunki otti viime vuonna käyttöön uuden Hyvä näkyväksi -palkitsemiskampanjan. Uuden mallin mukaiset ensimmäiset rahapalkintojen saajat julkistettiin joulukuussa.

Someron kirjasto palvelee ja ideoi uutta

– viime vuoden satoa muun muassa pakopeliSomeron kaupungin ykköspalkinnon työntekijöiden sarjassa saaneelle kirjaston väelle kiittävä palaute on tuttua.

Kaksi vuotta sitten tehdyssä valtakunnallisessa kyselyssä Someron kirjaston asiakkaiden tyytyväisyys oli valtakunnan huipputasoa. Vuonna 2014 paikallislehden lukijat äänestivät kirjaston Vuoden asiakaspalvelijaksi.

Kaupunki korosti omassa valinnassaan kirjaston henkilökunnan poikkeuksellista asiakaspalvelutaitoa ja valmiutta nähdä erityistä vaivaa työnsä kehittämiseen.

Yli 30 vuotta kirjastossa työskennellyt kirjastovirkailija Elina Nordlund sanoo, että kaupungin antama tunnustus lämmittää mieltä.

– Uskon, että täällä asiakkaiden on helppo lähestyä virkailijoita. Meillä on myös mukavat asiakkaat, joista iso osa on tuttuja.

Nordlund ja erikoiskirjastovirkailija Terhi Vaheranta huomauttavat kirjaston hyvien resurssien mahdollistavan hyvän työn.

– Meidän ei aineiston puolesta juurikaan tarvitse sanoa ei oota, Nordlund toteaa.

Tyytyväisyys näkyy myös asiakkaiden antamassa suorassa palautteessa.

– Kiitoksia aineistosta ja hyvästä palvelusta tulee paljon, runsaan vuoden kirjastossa työskennellyt Vaheranta kertoo.

Kirjaston tiskillä asioivat Anne Nilsson ja Kauko Lehto ovat esimerkki tyytyväisistä asiakkaista. He muuttivat Somerolle vuosi sitten Kaarinasta.

– Kirjasto ansaitsi todella palkinnon, sillä tämä on aivan loistava. Täältä löytyy uudetkin kirjat ja palvelu on erinomaista, Nilsson ja Lehto kiittävät.

Kaupunki nosti palkinnon perusteluissa erikseen esille kirjaston tekemän työn lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi. Viime vuonna kirjastossa kehitettiin muun muassa pakopeli.

– Pakopeli toteutettiin syksyllä 8. luokkalaisille. Kirjastoon eristettiin nauhojen ja lukkojen avulla erilaisia alueita. Kirjaston tiedonhakua käyttämällä lukkoja sai avattua ja alueilta pääsi pois, Vaheranta avaa pakopelin ideaa.

Kirjastossa pohditaan nyt, otetaanko pakopeli laajempaankin käyttöön.