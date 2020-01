Aseisiin tuhlataan lähes 1,7 miljardia

Maailman asevarustelussa on jälleen tehty uusi ennätys. Viime vuonna aseisiin sijoitettiin käsittämättömät 1 641 miljardia euroa. Edellisen vuoden asevarustelusummasta menot nousivat 2,6 prosentilla.

Aseisiin käytetään enemmän rahaa kuin koskaan ruotsalaisen Sipri-tutkimuslaitoksen mittaushistoriassa, joka alkaa vuodesta 1988. Nyt asevarusteluun uppoaa 76 prosenttia enemmän rahaa kuin vuonna 1994, jolloin asevarustelusumma kävi matalimmalla tasolla sitten kylmän sodan päättymisen.

Ei ole yllätys, että eniten rahaa aseisiin laittavat suurvallat, kuten USA ja Kiina. Sen sijaan yllättävämpää on, että listan kolmannella komeilee diktatuuri nimeltä Saudi-Arabia, jota seuraavat Intia ja Ranska. Top 5 -lista käyttää yksin yli 60 prosenttia maailman asevarustelurahoista.

Asevoimillaan mielellään isottelevaa Venäjää ei näy listan kärjessä. Venäjä sijoittuu Siprin listalla sijalle kuusi 58 miljardin euron asebudjetillaan. Se on kovin kaukana USA:sta, joka käytti vuonna 2018 asevarusteluun 612 miljardia euroa.

Siprin tilaston mukaan USA puolustusbudjetti kasvoi ensimmäistä kertaa sitten 2010-luvun, nyt 4,6 prosentilla.

Lähes 1 700 miljardia euroa käsittämättömän iso summa, joka ei ilman vertailua avaudu.

Suomen koko budjetti oli vuonna 2018 hivenen yli 55 miljardia euroa, ja tästä puolustusbudjettiin lohkaistiin 2,8 miljardia.

Cernin kalliiksi haukuttu hiukkaskiihdytin on maksanut noin 4,3 miljardia euroa, ja silti siellä ratkotaan koko ihmiskuntaa ihmetyttäviä maailmankaikkeuden rakenteen mysteereitä.

Ranskan ITER-fuusioreaktorin budjetti on noin 20 miljardia, ja siinä on mukana koko maailma, luomassa puhdasta ja loputonta energiaa. ITERiäkin moititaan kalliiksi, mutta summa kahdeksaskymmenesviidesosa maailman aserahoista.

Jokainen voi leikkiä ajatuksella, mitä kaikkea hyvää liki 1 700 miljardilla voisi saada aikaan.

Jos aserahat sijoitettaisiin vaikkapa toimiin, jolla ilmastonmuutos ja siitä seuraavat katastrofit estettäisiin?