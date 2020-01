Asiantuntijaryhmä: Hoivayhtiö Esperi Carella on toimintansa parantamisessa vielä paljon tekemistä

Hoivayhtiö Esperi Caren perustama asiantuntijaryhmä arvioi, että yhtiöllä on toimintansa parantamisessa vielä paljon tekemistä.

Hoiva-alan asiantuntijoista koostuva ryhmän mukaan yhtiön henkilökuntaa on kuormittanut suuri työmäärä, puutteellinen esimiestyö ja ilmapiiriongelmat.

Asiantuntijaryhmän mukaan yhtiö on kuitenkin kääntänyt kurssiaan parempaan suuntaan. Esperin johdossa ei ole vanhustenhoitokriisin puhkeamisen jälkeen enää tähdätty kasvuun, vaan huomio on ollut laadussa ja henkilöstössä, ryhmä arvioi.

– Esperi Caressa on muun muassa vakinaistettu ja kokoaikaistettu nykyistä henkilöstöä ja rekrytoitu noin 1 500 uutta työntekijää, ryhmä toteaa tänään julkistettavan raporttinsa tiivistelmässä.

Viime keväänä nimitetty asiantuntijaryhmä perehtyi Esperi Caren toimintaan muun muassa tekemällä lukuisia käyntejä satunnaisesti valittuihin hoivakoteihin. Ryhmän puheenjohtajana toimii geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne.

– Olemme voineet toimia täysin riippumattomasti tämän koko prosessin ajan, Valvanne sanoi ryhmän työn tuloksia esittelevässä tiedotustilaisuudessa.

Hoivaskandaali sai alkunsa vuosi sitten

Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira antoi viime keväänä Esperille poikkeuksellisen määräyksen, jossa vaadittiin yhtiötä korjaamaan epäkohdat ja puutteet kaikissa vanhustenhuollon yksiköissään.

Koko hoiva-alalle levinnyt skandaali sai alkunsa vuosi sitten tammikuussa, kun Valvira keskeytti Esperin pyörittämän Ulrika-hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa. Päätöksen taustalla oli huoli asukkaiden välittömästä turvallisuudesta. Valviran mukaan yksikössä oli akuutti kriisitilanne.

Vakavia puutteita paljastui sittemmin myös muissa yhtiön yksiköissä sekä muidenkin hoivayhtiöiden ylläpitämissä hoivakodeissa.

Kohu lisäsi vanhustenhoidon puutteita koskevien ilmoitusten määrää, ja viranomaiset ovat puuttuneet laajasti hoivakotien toimintaan. Tarkastukset ovat johtaneet toiminnan keskeyttämisiin ja uhkasakkoihin.

STT

