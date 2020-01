Australian pääkaupunkiin on julistettu hätätila maastopalojen vuoksi

Australian pääkaupunkiin Canberraan on julistettu hätätila maastopalojen vuoksi. Hätätila on ensimmäinen liki kahteen vuosikymmeneen. Canberrassa asuu noin 400 000 ihmistä.

Australian pääkaupunkiterritorion pääministerin Andrew Barrin mukaan hätätila pysyy voimassa niin kauan kuin palot uhkaavat Canberraa.

– Palot saattavat riistäytyä hallinnasta. Hätätila on voimakkain signaali, jolla voimme kertoa, että territorion asukkaiden perheineen on syytä olla valmiina, Barr sanoi.

Canberraan odotetaan helleaaltoa tulevina päivinä. Tämän pelätään lietsovan paloja uuteen raivoon niin, että ne uhkaavat pääkaupungin eteläisiä lähiöitä.

Lämpötila kipusi kaupungissa torstaina yli 40 asteen. Perjantain ei uskota olevan lainkaan viileämpi, mutta viikonloppuna helleaallon pitäisi siirtyä Sydneyyn, missä helteen uskotaan käristävän asukkaita 45 lämpöasteen voimalla.

Edellisen hätätilan aikana vuonna 2003 maastopalot tuhosivat Canberrassa viitisensataa kotia.

Ainakin 33 ihmistä on kuollut Australian maastopaloissa sitten syyskuun. Uuden Etelä-Walesin ja Victorian osavaltioissa roihuaa edelleen noin 80 paloa.

STT

