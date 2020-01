Barty-party päättyi – Kenin yllätti maailman ykköspelaajan Australian avointen välierissä

Yhdysvaltain Sofia Kenin on ottanut uransa ensimmäisen tenniksen grand slam -finaalipaikan. Maailman ykköspelaaja Ashleigh Barty taipui Keninille Australian avointen välierissä 6-7, 5-7.

Australialainen Barty oli Melbournessa kotiyleisön suuri toivo, mutta loppuotteluun asti paukut eivät riittäneet. Kukaan isäntämaan pelaaja ei ole voittanut Australian avointen kaksinpelimestaruutta sitten vuoden 1978, ja tänä vuonna odotukset olivat katossa.

Barty voitti viime vuonna Ranskan avoimet, mutta Australian avoimissa hän ei ollut selviytynyt välieriin ennen tätä.

Kenin, 21, on sijoitettu turnauksessa 14:nneksi, eikä hän ollut ennen tätä päässyt koskaan grand slameissa edes kahdeksan parhaan joukkoon. Viime kausi oli hänen läpimurtovuotensa, kun hän voitti kolme WTA-turnausta.

– Olen sanaton, en voi uskoa tätä. Olen unelmoinut tästä hetkestä viisivuotiaasta lähtien, häkeltynyt Kenin sanoi.

– Olen tehnyt niin kovasti töitä päästäkseni tänne. Minun täytyi todella taistella tänään. Hän (Barty) on maailman ykkönen hyvästä syystä.

Bartylla oli takanaan Rod Laver Arenalla kotiyleisön vahva tuki, mutta hän kompuroi molempien erien ratkaisuhetkillä. Avauserän katkaisupelissä australialainen sai jo kaksi eräpalloa, mutta tuhri molemmat ja hävisi lopulta katkaisupelin 6-8.

Toisen erän alussa Barty mursi Keninin syötön ja sai 5-3-tilanteessa taas kaksi eräpalloa, mutta jälleen Kenin selvitti ne ja piti syöttönsä. Tämän jälkeen Barty menetti syöttönsä ja Kenin tasoitti 5-5:een. Seuraavassa pelissä Bartyn oli pakko pitää syöttönsä, mutta Kenin mursi jälleen ja pääsi tuulettamaan loppuottelupaikkaa.

Toisesta finaalipaikasta pelaavat myöhemmin tänään Romanian nelossijoitettu Simona Halep ja Espanjan kaksinkertainen grand slam -voittaja Garbine Muguruza. Kukaan jäljellä olevista pelaajista ei ole voittanut Australian avoimia.

STT

