Bloomberg: Nokian Renkaista osuuden hankkinut sijoitusyhtiö ajamassa muutoksia toimintaan

Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Elliott Management on hankkinut Nokian Renkaiden osakkeita ja suunnittelee muutoksia rengasvalmistajan toimintaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg nimettömien lähteiden nojalla.

Bloombergin mukaan on epäselvää, kuinka suuren osuuden Nokian Renkaista sijoitusyhtiö on hankkinut ja millaisia muutoksia se haluaa.

Aamupäivällä Nokian Renkaiden osake oli selvässä nousussa Helsingin pörssissä. Tunti pörssin avautumisen jälkeen osake oli noin kuuden prosentin kasvussa.

Nokian Renkaiden osake putosi viime viikolla, kun yhtiö julkaisi alkaneelle vuodelle ennusteen, joka jäi jälkeen analyytikkojen odotuksista. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa laskevan sekä liiketuloksen jäävän merkittävästi alle viime vuoden tason. Syynä oli yhtiön mukaan markkinatilanne Euroopassa sekä talvirenkaiden takkuava myynti.

Nokian Renkaiden tulos on ollut laskussa. Viime vuonna käydyt yt-neuvottelut päättyivät 41 työntekijän töiden loppumiseen Nokialla.

Bloomberg ei tavoittanut Elliott Managementin edustajaa kommentoimaan asiaa. Nokian Renkaiden viestinnästä puolestaan kerrottiin torstaina STT:lle, ettei yhtiö kommentoi markkinahuhuja.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-29/elliott-is-said-to-build-position-in-finnish-tiremaker-nokian

STT

Kuvat: