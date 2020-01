Britannia eroaa Euroopan unionista tänään – brexitin kannattajat juhlivat Lontoossa

Historiallinen hetki koittaa ensi yönä, kun Britannia jättää Euroopan unionin pitkän eroprosessin päätteeksi. Erosopimus astuu voimaan kello 23 paikallista aikaa eli Suomessa aamuyhdeltä lauantainvastaisena yönä.

Pääministeri Boris Johnsonin on määrä pitää puhe virka-asuntonsa Downing Street 10:n edessä puoliltaöin Suomen aikaa. Virka-asunnon seinään heijastetaan myös kello, joka laskee aikaa kohti erohetkeä.

Brexitin kannattajat järjestävät juhlat Lontoossa parlamenttitalon kupeessa. Odotettavissa on isänmaallisia lauluja sekä puheita, ja lavalle nousee muun muassa EU-eroa vuosikymmeniä ajanut Nigel Farage.

Suurta kansanjuhlaa eropäivästä tuskin tulee, sillä brexit jakaa edelleen brittien mielipiteitä. EU-jäsenyyttä kannattaneille hetkessä ei ole juuri juhlimista. Erinäisiä jäähyväiskokoontumisia kuitenkin on. Esimerkiksi Britanniassa asuvien EU-kansalaisten etuja ajava 3million-järjestö aikoo soittaa omassa tapahtumassaan eron hetkellä EU:n tunnuslaulun eli Oodi ilolle -hymnin.

Siirtymäaikana alkavat neuvottelut uudesta suhteesta

Britannian ja EU:n (aiemmin EEC:n) teiden erotessa 47 vuoden yhteiselon jälkeen britit eivät enää osallistu työhön EU:n päätöksentekoelimissä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Britannian europarlamentaarikot poistuvat EU-parlamentista.

Käytännön suhteissa ja kansalaisten elämässä ero ei kuitenkaan heti näy juuri ollenkaan, koska sitä seuraa vuoden loppuun jatkuva siirtymäaika. Sen kuluessa Britannialla säilyvät EU:n jäsenvaltion oikeudet ja velvoitteet. Esimerkiksi kaupankäynti ja matkustaminen sujuvat kuten aiemminkin.

Edessä on pitkä ja tiivis neuvotteluputki, kun EU:n ja Britannian on määrä sopia uudesta suhteestaan.

EU on viestittänyt, että kaikki tarpeelliset alat käsittävän sopimuksen neuvotteleminen on näin lyhyessä ajassa käytännössä mahdotonta. Pääministeri Johnson on taas ollut toista mieltä. Hän on myös torjunut ajatuksen siitä, että siirtymäaikaa jatkettaisiin yli vuodenvaihteen. Mahdollisesta lisäajasta siirtymäajalle olisi päätettävä ennen kesää.

Ei paluuta entiseen

Eron astuttua voimaan brexitiä ei voi enää peruuttaa. Näin Britanniasta tulee ensimmäinen maa, joka on koskaan eronnut EU:sta. Jos se haluaisi palata EU-jäseneksi, olisi liittymisestä käytävä jäsenyysneuvottelut.

Eron myötä EU:n asukasluku myös kutistuu 446 miljoonaan, kun 66 miljoonaa brittiä jäävät unionin ulkopuolelle.

Britannia on jättämässä jälkeensä merkittävän rahallisen aukon, sillä EU-komission arvion mukaan Britannian nettomaksuosuus on ollut 12 miljardia euroa vuodessa.

Brexit onkin osaltaan mutkistanut neuvotteluja EU:n monivuotisesta budjetista, josta jäsenmaat yrittävät päästä sopuun tämän vuoden aikana.

