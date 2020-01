Britannia juhlii – huolet jatkuvat

Britannian ero Euroopan unionista toteutuu. Lauantain vastaisena yönä EU kutistuu 27 jäsenmaan liitoksi ja Britannia jatkaa yksin.

Samalla päättyy pitkä brexit-vääntö. Valmista ei yhdessä yössä vielä tule, sillä EU:n ja Britannian on sovittava uuden suhteen ehdoista. Erityisesti kauppaneuvotteluista ennakoidaan vaikeita. Aikaa on niukasti, valmista pitäisi tulla kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Mikään ei enää estä Britannian eroamista EU:sta. Britannian pääministeri Boris Johnson sai tahtonsa läpi ja loputtomaan brexit-vääntöön kyllästyneen kansan tuen.

Erohanke sai alkunsa silloisen pääministerin David Cameronin lupaamasta kansanäänestyksestä, jossa britit käänsivät peukalon alaspäin EU:lle. Erosta sopiminen osoittautui vaikeaksi, ja brexitin ehdoista kiisteltiin yli kolme ja puoli vuotta.

Vaikka ero nyt tapahtuu, vaikeat neuvottelut jatkuvat. Britannian ja EU:n on sovittava uudesta suhteesta ja pelisäännöistä. Erityisen tärkeää on kaupankäynnistä sopiminen. Tämä on kummallekin osapuolelle tärkeää.

Aikaa neuvotteluihin on varattu vain vuoden 2020 loppuun. Siirtymäaika jää lyhyeksi, koska brittiparlamentti ei saanut erosopimusta aiemmin valmiiksi. Lisäaikaa ei ole luvassa, sillä pääministeri Johnson ilmoitti jo viime vuonna, että pidennystä ei haeta.

Selvää on, että kaupankäynti vaikeutuu siirtymäajan jälkeen. Siirtymäkaudella vapaa liikkuminen jatkuu kuten ennenkin. Jatkossa tilanne voi muuttua.

Brittiedustajat lähtevät EU:n parlamentista heti. Samalla parlamentin koko pienenee, ja jäljelle jäävät maat saavat lisäpaikkoja. Suomesta parlamenttiin nousee vihreiden Alviina Alametsä.

Britanniassa juhlitaan brexitiä epävarmoissa tunnelmissa. Brexitin kannattajille eron toteutuminen on suuri juhla, mutta tunnelmaa latistaa huoli tulevan yhteistyön ehdoista. Yleisesti on arvioitu, että ero tulee Britannialle kalliiksi.

Brexit repii myös Britanniaa sisäisesti. Itsenäistymisvaatimukset voimistuvat Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa.