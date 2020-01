Deutsche Bank tappiolla viidettä vuotta putkeen – vuoden 2019 tulos historian toiseksi huonoin

Vaikeuksissa ollut saksalainen pankkijätti Deutsche Bank teki viime vuonna historiansa toiseksi huonoimman tuloksen.

Yhtiö teki viime vuonna 5,7 miljardin euron tappiot. Pankkia painoi heinäkuussa aloitettu laajamittainen uudelleenjärjestely, jossa on tarkoitus vähentää viidennes yhtiön 92 000 silloisesta työntekijästä vuoteen 2022 mennessä.

Vuoden 2019 aikana pankki vähensi jo yli 4 000 työntekijää, noin neljänneksen ilmoitetusta vähennystarpeesta.

Pankki kynsi tappiolla viidettä vuotta putkeen. Sen toimitusjohtaja Christian Sewing kuitenkin luottaa pankin valitsemaan suuntaan.

Suunnitelmiensa mukaan yhtiö aikoo hylätä liiketoiminnastaan tiettyjä alueita ja aloja, joille se laajentui ennen finanssikriisin puhkeamista 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Pankin on tarkoitus keskittyä perinteiseen toimintaansa Euroopassa ja yritysasiakkaiden keskuudessa.

Saksalaispankki on viime vuosina paininut finanssikriisiin asti juontavien kannattavuusongelmien kanssa. Lisäksi yhtiön roolia Panaman paperien julkaisua seuranneessa rahanpesuskandaalissa on selvitetty.

STT

Kuvat: