Energia-alan lakonuhka siirtyy – lakko alkamassa vasta helmikuun puolivälissä

Energiateollisuuden, Ammattiliitto Pron ja Konepäällystöliiton sovittelu jatkuu maanantaina ja lakonuhka siirtyy kahdella viikolla, kertoi valtakunnansovittelija verkkosivuillaan tiistaina.

Lakon oli tarkoitus alkaa 1. helmikuuta, mutta lakonuhka siirtyy nyt 15. helmikuuta saakka. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) päätti siirrosta sovittelija Jukka Ahtelan esityksestä tiistaina. Siirrolla haetaan aikaa sovittelulle ja sovun löytämiselle.

Jos Pron ja Konepäällystöliiton lakko toteutuu, siihen osallistuisi noin 500 toimihenkilöä.

Työriitojen sovittelusta annettu laki mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai vahingoittaa huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.

Pro ja Konepäällystöliitto arvioivat aiemmin, että lakko vaikuttaisi toteutuessaan sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä niissä käytettäviin polttoainevalintoihin, sähkönjakeluun sekä viankorjaukseen, myyntiin, asiakaspalveluun ja hallintoon.

Sivutoiminen sovittelija Jukka Ahtela sanoo STT:lle, että lakot olisivat vaikuttaneet suurimpien kaupunkien energialaitoksiin ja sitä kautta lämmönjakeluun ja energiateollisuuteen.

Kiky-tunnit ja palkkaratkaisu hiertävät

Kiistan osapuolet neuvottelevat seuraavan kerran perjantaina, ja sovittelua jatketaan maanantaina.

– Osapuolet jatkavat ensin keskenään, sillä siellä on tekstikohtia, joita he käyvät yhdessä läpi ja yrittävät sillä tavoin edistää ratkaisun syntyä.

Kiistakapulana työriidassa ovat erityisesti kiky-tunnit ja palkkaratkaisu, jotka ovat hiertäneet myös muissa neuvottelupöydissä.

Ahtelan mukaan sovittelu aloitettiin tiistaina aamuyhdeksältä ja sitä jatkettiin aamupäivään asti.

Pron ja Konepäällystöliiton ilmoittama koko energia-alaa koskeva ylityökielto kuitenkin alkaa aikaisemman ilmoituksen mukaan 1. helmikuuta.

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriitaan ei ratkaisua – seuraavan kerran sovittelussa perjantaina

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriitaan ei saatu tänään ratkaisua. Työkiista on seuraavan kerran sovittelussa perjantaina kello 12, kertoo valtakunnansovittelija Twitterissä. Tänään työkiistaa on soviteltu valtakunnansovittelijan toimistolla jo 12 tuntia.

Valtakunnansovittelijan toimistolla ratkottiin tiistaina lisäksi Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden työkiistaa. Myös sen sovittelua jatketaan perjantaina.

Maanantaina alkoi kolmiviikkoinen lakko, jonka piirissä on ammattiliittojen mukaan yli 17 000 työntekijää. Siihen osallistuvat Paperiliiton edustamat paperi- ja sellutyöläiset, Teollisuusliiton väki mekaanisessa metsäteollisuudessa eli sahoilla ja vaneritehtailla sekä ammattiliitto Pron paperiteollisuuden toimihenkilöt.

Mekaanisen metsäteollisuuden sovittelu jatkuu perjantaina

Mekaanisen metsäteollisuuden sovittelua jatketaan perjantaiaamuna kello 9. Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden neuvottelut valtakunnansovittelijan toimistolla päättyivät tältä päivältä, valtakunnansovittelija kertoo Twitterissä.

Paperin ja sellun sopua on etsitty kymmenissä tapaamisissa. Erityisesti työntekijöitä neuvotteluissa kiinnostaa kiky-tuntien kohtalo. Teknologiateollisuudessa kiky-tunneista luovuttiin vuodenvaihteessa, ja palkansaajajärjestöt tavoittelevat laajasti samaa muilla aloilla.

Työnseisaukset ilmoitettiin alun perin kaksiviikkoisiksi, mutta viikonloppuna alojen työntekijäjärjestöt Paperiliitto ja Teollisuusliitto laajensivat lakkonsa kolmannelle viikolle. Toimihenkilöiden lakko kestää yhä kaksi viikkoa.

