Nyt se on varmaa: EU hyväksyi Britannian EU-eron – ”Rakastamme teitä aina”, julisti komission puheenjohtaja tunteikkaassa seremoniassa

Euroopan parlamentti on äänestänyt hyväksyvänsä Britannian EU-erosopimuksen äänin 621-49. Europarlamentaarikoista 13 pidättäytyi äänestämästä.

Äänestys oli viimeinen sinetti Britannian yli kolme vuotta kestäneeseen EU-eroprosessiin. Britannia eroaa EU:sta 47 vuoden jäsenyyden jälkeen perjantaina kello 23 Lontoon aikaa ja puoliltaöin Brysselin aikaa.

Tuloksen varmistuttua mepit yhtyivät laulamaan skottilaista kansanlaulua hyvästiksi briteille. Osa oli pukeutunut huiveihin, joissa luki englanniksi ”aina yhtenäinen”.

Ennen viimeistä äänestystä salissa kuultiin monia tunteikkaita puheenvuoroja.

– Rakastamme teitä aina, julisti Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der LeyenBBC:n mukaan.

Tunnelma ei ollut yksiomaan liikuttunut. EU-eroa vuosikymmenet ajanut populistinen brittipoliitikko Nigel Farage piti kipakan puheenvuoron, jossa hän moitti Unionia epädemokraattiseksi.

– Haluan, että Brexit aloittaa keskustelun koko Euroopassa – mitä haluamme Euroopalta? hän sanoi ennen poistumistaan salista.

Macron varoitteli brittejä hosumasta

Äänestys oli lähinnä symbolinen tilaisuus brittimepeille juhlistaa tai harmitella erosopimusta vielä kerran. Ennalta oli kuitenkin tiedossa, että suurin osa europarlamentaarikoista kannatti erosopimusta, joka oli jo saanut allekirjoitukset EU:n johdolta.

Edessä on kuitenkin pitkä ja tiivis neuvotteluputki, sillä EU:n ja Britannian on sovittava uudesta suhteestaan eron jälkeen. Von der Leyenin mukaan erosopimuksen hyväksyminen onkin vasta ensimmäinen askel kohti Britannian ja EU:n uutta kumppanuutta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron hyvästeli brittejä keskiviikkona haikeissa tunnelmissa.

– Britannia lähtee EU:sta kahden päivän kuluessa, ja se on surullinen päivä, epäonnistuminen ja oppitunti meille kaikille, Macron sanoi Pariisissa.

Hän kuitenkin varoitti brittejä kiirehtimästä uuden EU-kauppasopimuksen suhteen. Hän viittasi Britannian pääministeri Boris Johnsonin puheisiin neuvotella sopimus jo vuoden loppuun mennessä.

Uudet mepit aloittavat helmikuussa

Britannian lähtö tuo merkittäviä muutoksia EU-parlamentin kokoonpanoon. Europarlamentaarikkojen eli meppien nuppiluku pienenee heti helmikuun alussa 751:stä 705:een.

Osa Britannialta jäävistä paikoista on jaettu muille jäsenmaille, ja Suomesta uudeksi mepiksi nousee vihreiden Alviina Alametsä.

Paikkojen uusjako johtaa myös siihen, että EU-parlamentin poliittisten ryhmien voimasuhteet muuttuvat hieman.

Kansallismielinen Identiteetti ja demokratia -ryhmä (ID) kasvattaa kokoaan ja nousee vihreitä suuremmaksi ryhmäksi parlamentissa. ID-ryhmässä istuvat myös Suomen perussuomalaiset mepit.

Brexitin jälkeen kokoaan on kasvattamassa myös parlamentin suurin ryhmä Euroopan kansanpuolue EPP, jossa istuvat suomalaiset kokoomusmepit.

Käytännön suhteissa ja kansalaisten elämässä Britannian EU-ero ei heti näy juuri mitenkään, koska sitä seuraa tämän vuoden loppuun jatkuva siirtymäaika. Sen kuluessa Britannialla säilyvät EU:n jäsenvaltion oikeudet ja velvoitteet. Esimerkiksi kaupankäynti ja matkustaminen sujuvat kuten aiemminkin.

Britannia ei kuitenkaan osallistu enää EU:n päätöksentekoon, joten esimerkiksi Brysselissä Britannian edustajat eivät enää istu jäsenmaiden kokouksissa.

