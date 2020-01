Koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden määrä Suomessa nousi, sairastuneen turistin kunto hyvä

Arvio koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden ihmisten määrästä Suomessa on noussut, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas. Altistuneita arvellaan nyt olevan 24, kun määräksi vielä eilen arveltiin 15.

– Kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole vielä tavoitettu. Työtä vaikeuttaa se, että he ovat pääsääntöisesti matkailijoita, joiden tavoittaminen on vaikeaa ja vie enemmän aikaa. Olemme tehneet rivilistauksen kaikista, jotka täyttävät kriteerit, ja parasta aikaa meillä on oma tiimi, joka kontaktoi ja pyrkii löytämään heitä, Broas kertoi STT:lle.

Broas uskoo, että mahdollisesti altistuneiden määrä ei enää tule nousemaan, mutta varma asiasta ei vielä voi olla.

– Toki tehdään koko ajan tarkennuksia. Tämä on sellaista palapelin rakentamista ja tarkistamista koko ajan, Broas jatkaa.

Koronavirukseen sairastunut kiinalaisnainen siirrettiin eilen eristykseen Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle. Broasin mukaan naisen kunto on tällä hetkellä hyvä.

Nainen lensi uuden kororonaviruksen lähtöpaikkana pidetystä Wuhanista Pekingiin ja sieltä edelleen Helsinkiin viime torstaina. Hän jatkoi vielä saman päivän aikana matkaansa Ivaloon ja edelleen Saariselälle. Hän ei ollut ryhmämatkalla. Ensimmäiset oireet nainen sai sunnuntaina.

Finnair ei ota uusia varauksia lennoille Manner-Kiinaan

Lentoyhtiö Finnair on päättänyt, ettei se ota uusia varauksia Manner-Kiinan-lennoilleen. Päätös ei koske Hongkongin-lentoja.

Mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä kertoo STT:lle, että järjestely on voimassa toistaiseksi. Yhtiö sanoo seuraavansa tilannetta. Perusteluiksi päätökselle yhtiö kertoo koronaviruksesta aiheutuneet peruutukset ja muutokset.

Tallqvistin mukaan jotkin yhtiöt ovat peruneet lentojaan Kiinaan, minkä vuoksi niiden asiakkaat saattavat hakeutua Finnairin asiakkaiksi. Lisäksi Finnairilla on omia asiakkaita, joille pitää järjestää uusi matkustuspäivä tai -kohde.

– Emme tässä tilanteessa halua toistaiseksi ottaa uusia varauksia lennoillemme. Tarkastelemme kokonaistilannetta ja huolehdimme omien asiakkaiden uudelleenreitityksen ensin, Tallqvist sanoo.

Kiinan päätös perui lentoja

Aiemmin tällä viikolla yhtiö kertoi viiden viikoittaisen Kiinan-lennon perumisesta Pekingin Daxingin-lentoasemalle ja Nanjingiin. Syynä on kiinalaismatkustajien ulkomaille suuntautuvien ryhmämatkojen keskeytys, jolla Kiinan viranomaiset pyrkivät hillitsemään Wuhanin kaupungista lähteneen koronaviruksen leviämistä.

Lentojen keskeytys on voimassa helmikuun alusta 29. maaliskuuta asti. Finnair lentää edelleen päivittäin Pekingin Capital-lentoasemalle ja Shanghaihin, kaksi kertaa päivässä Hongkongiin ja kahdesti viikossa Guangzhouhun.

– Jos meillä tulee varsinaisten lentojen operointiin muutoksia, niistä viestimme luonnollisesti erikseen, Tallqvist sanoo.

Uudesta päätöksestä uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Suomalaisia saattaa pian palata Kiinasta muiden Euroopan maiden evakuointilennoilla

Kiinassa olevia suomalaisia saatetaan hakea pois maasta muiden Euroopan valtioiden järjestämillä evakuointilennoilla, kerrotaan Suomen ulkoministeriöstä STT:lle.

Ulkoministeriön (UM) mukaan muutama suomalainen on kertonut halustaan päästä evakuointilennolle. Tarkemmista aikatauluista ei ole vielä sovittu, mutta ulkoministeriön tavoitteena on saada heidät mahdollisimman pian pois Kiinasta.

– Vakaa pyrkimys ja tavoite on, että saamme suostumuksensa antaneet lähtemään sieltä mahdollisimman pian pois, kertoo UM:n konsuliasioiden yksikön vastuuvirkamies Raimo Pahkasalo.

Evakuointilentoja ovat järjestämässä Ranska, Saksa ja Britannia. Suomi ei ole järjestämässä omaa lentoa, sillä Kiinan koronavirustapausten polttopisteenä olevassa Wuhanin miljoonakaupungissa ja Hubein maakunnassa on vain vähän suomalaisia.

Pahkasalo kertoo, että kymmenkunta ihmistä on tehnyt ulkoministeriölle vapaaehtoisen matkustusilmoituksen Hubein maakuntaan. Osa heistä on jo ehtinyt poistua alueelta.

– Meillä ja Pekingin-suurlähetystöllä ei ole tietoa, että siellä olisi enemmän Suomen kansalaisia.

Ulkoministeriö suosittaa matkustustiedotteessaan välttämään tarpeetonta matkustamista Hubein maakuntaan.

Osa maista kaavailee karanteenia kotiutettaville

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan muun muassa Britannian, Australian ja Etelä-Korean odotetaan asettavan Wuhanista evakuoitavat ihmiset karanteeniin kahden viikon ajaksi. Näin pyritään seuraamaan mahdollisia oireita ja välttämään taudin leviämistä.

Pahkasalon mukaan karanteenin järjestäminen riippuu maiden omista tartuntatautimääräyksistä.

– Jos jokin maa edellyttää, että tällaiseen karanteeniin pitäisi tulla tai joutua, niin siihen emme tietenkään voi vaikuttaa.

Kotiutuslennolle pääsevät ainoastaan oireettomat matkustajat. Ulkoministeriön tietoon ei ole tullut, että Hubein maakunnassa olevilla suomalaisilla olisi ollut koronavirukseen viittaavia oireita.

Ulkoministeriö toivoo, että kaikki Kiinassa olevat suomalaiset tekisivät matkustusilmoituksen. Tähän mennessä noin 650 ihmistä on tehnyt ulkoministeriölle matkustusilmoituksen Kiinaan.

