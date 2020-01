Finnair peruu lentonsa Pekingin Daxingiin ja Nanjingiin maaliskuun loppuun asti Kiinan ryhmämatkakiellon vuoksi

Kiinan Wuhanin kaupungista levinnyt koronavirus näkyi tiistaina lentoyhtiö Finnairin päätöksessä peruuttaa viisi viikoittaista lentoaan Kiinaan. Lennot Pekingin Daxingin lentoasemalle sekä Nanjingiin lopetetaan helmikuun alusta maaliskuun loppuun.

Syynä on kiinalaismatkustajien ulkomaille suuntautuvien ryhmämatkojen keskeytys, jolla Kiinan viranomaiset pyrkivät hillitsemään Wuhanin kaupungista lähteneen koronaviruksen leviämistä.

Finnair lentää Daxingin lentoasemalle kolme kertaa viikossa, ja nämä lennot on nyt peruttu aikavälillä 5. helmikuuta – 29. maaliskuuta. Daxing on Pekingin uusi kansainvälinen lentoasema, joka avasi ovensa viime syyskuussa. Se on maailman suurin yksittäisessä rakennuksessa toimiva lentoasema.

Nanjingiin Finnair lentää kahdesti viikossa, ja lennot on nyt peruttu 8. helmikuuta – 29. maaliskuuta.

Peruutusten aiheuttamat taloudelliset vahingot jäävät Finnairin mukaan suhteellisen vähäisiksi.

– Me arvioidaan, että suora taloudellinen vaikutus helmikuun lukuihin on maltillinen. Seuraavan kerran uutta tietoa taloudellisista vaikutuksista päivitetään meidän tuloskatsauksen yhteydessä ensi viikon perjantaina, kertoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist.

Peruutukset osuivat yhtiön mukaan hiljaisempaan sesonkiin. Tarkkaa arviota lentämättä jäävistä matkustusmääristä Finnair ei kuitenkaan anna.

– Ei tässä ihan valtavia määriä ole. Vuoden ensimmäinen neljännes ja erityisesti nämä kiinalaisen uudenvuoden jälkeiset viikot ovat tyypillisesti hiljaisempaa matkustussesonkia meidän Kiinan-reiteillämme.

Nanjingiin pääsee myös Shanghain kautta

Yhtiö viestii peruutuksista varauksia tehneille asiakkaille suoraan. Asiakkaat voivat joko siirtää matkustuspäiväänsä, saada lipun hinnan takaisin tai vaihtaa lentonsa johonkin muuhun Kiinan-kohteeseen.

Yhtiö tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden perua lentonsa tai siirtää sitä, jos lippu on ostettu ennen tämän viikon tiistaita ajalle 25. tammikuuta – 29. helmikuuta.

Finnair lentää edelleen päivittäin Pekingin Capital-lentoasemalle ja Shanghaihin, kaksi kertaa päivässä Hongkongiin ja kahdesti viikossa Guangzhouhun. Nanjingiin suuntaaville matkustajille tarjotaan mahdollisuutta matkustaa läheisen Shanghain kautta.

Finnairin mukaan koronavirukseen liittyvät turvallisuuskysymykset eivät suoraan painaneet vaakakupissa yhtiön peruutuspäätöstä tehtäessä, vaikka virusepidemia onkin kiinalaisviranomaisten päätöksen takana.

– Tämä on nimenomaan ryhmämatkustuksesta johtuva, näillä reiteillä ryhmämatkustuksen osuus matkustajakannasta on varsin korkea, Tallqvist sanoo.

—

Korjattu uutista klo 16.47: Finnair tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden perua lentonsa tai siirtää sitä, jos lippu on ostettu ennen tämän viikon tiistaita ajalle 25.1.-29.2. Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että aikaväli alkaisi 25.3.

STT

Kuvat: