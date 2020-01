Granlund osui Nashvillen ottaessa tärkeän voiton sarjakärki Washingtonista

Nashville Predatorsin Mikael Granlund on onnistunut jääkiekon NHL-liigassa maalinteossa sarjajohtaja Washington Capitalsia vastaan. Granlund laukoi vierasjoukkue Nashvillen 2-1-johtomaalin ottelun avauserässä ylivoimalla.

Ottelu päättyi Nashvillen 5-4-voittoon.

Granlund pääsi laukomaan kiekon sisään maalin kulmalta Filip Forsbergin syötöstä. Maali on Granlundin kauden kymmenes.

Predators käväisi 3-1-johdossakin, mutta seuraavat kolme maalia teki Washington, joka lähti päätöserään 4-3-johtoasemassa. Ryan Johansen ja Yannick Weber kuitenkin nostivat maaleillaan Nashvillen voittoon.

Voitto on tärkeä Nashvillelle, joka on pudotuspeliviivan väärällä puolella. Voitto nosti sen sijalle 11 ja neljän pisteen päähän viimeisestä pudotuspelipaikasta.

– Tämä tuo meille ehdottomasti lisää itseluottamusta. Tiedämme, että kun puhallamme yhteen hiileen, voimme hoitaa homman kotiin, Johansen sanoi NHL.comin mukaan.

Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 29 laukausta.

Washingtonin neljän ottelun voittoputki meni poikki, mutta joukkue jatkaa itälohkon ja koko NHL:n piikkipaikalla. Capitalsin kapteeni ja supertähti Aleksandr Ovetshkin kunnioitti sunnuntaina helikopterionnettomuudessa kuollutta NBA-tähteä Kobe Bryantia pitämällä alkulämmittelyssä ennen ottelua yllään pelipaitaa numerolla 24.

Itse ottelussa Ovetshkin teki NHL-uransa 693. maalin, jolla hän nousi kaikkien aikojen tilastossa yksin yhdeksännelle sijalle ohi Steve Yzermanin. Mark Messierin kahdeksas sija on enää maalin päässä.

Kapaselle syöttöpiste

Myös tiukasti pudotuspelipaikasta taisteleva Toronto Maple Leafs otti tärkeän vierasvoiton. Toronto kaatoi Dallas Starsin 5-3.

Kasperi Kapanen kirjautti syöttöpisteen Toronton 3-1-maaliin.

Toronton William Nylander onnistui maalinteossa jo viidennessä perättäisessä ottelussa. NHL:n maalipörssissä toisena oleva Toronton Auston Matthews teki maalin ja kasvatti kauden maalisaldonsa 36:een.

Toronto on itälohkossa yhdeksäntenä, tasapisteissä viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevan Carolinan kanssa. Useiden suomalaispelaajien edustama Dallas on lännessä neljäntenä.

