Itävallan Thiem takoi jättiyllätyksen – Nadal katsomoon Australian avoimissa

Miesten kaksinpelin ykkössijoitettu Rafael Nadal on pudonnut Melbournessa jatkosta tenniksen Australian avoimen tennisturnauksen puolivälierässä. Itävallan Dominic Thiem voitti neljän erän ottelun 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (8-6).

Turnauksessa viidenneksi sijoitettu Thiem kohtaa välierässä Saksan Alexander Zverevin.

Halep käveli Viron Kontaveitin yli

Nelossijoitettu Simona Halep on marssinut vakuuttavasti tenniksen Australian avointen välieriin. Romanialainen Halep selätti Viron Anett Kontaveitin vain 53 minuutissa 6-1, 6-1.

Huippuvireinen Halep on naisten kaksinpelissä ainoa pelaaja, joka ei ole hävinnyt koko turnauksessa vielä erääkään.

Ensimmäistä kertaa grand slam -puolivälierissä pelannut 28:nneksi sijoitettu Kontaveit sai pidettyä oman syöttönsä vain kahdesti. Myös kaksikon kahdessa aiemmassa kohtaamisessa Halep voitti suoraan kahdessa erässä.

– Tänään tuntui todella hyvältä pelata. Jalkani tuntuivat vahvoilta, Halep sanoi.

Halep on voittanut urallaan kaksi grand slamia, mutta ei vielä Australian avoimia. Hän ylsi kaksi vuotta sitten Melbournessa finaaliin. Naisissa saadaan tänä vuonna joka tapauksessa uusi voittaja, sillä kaikki aiemmat Australian avointen voittajat ovat jo pudonneet.

Välierissä Halep kohtaa espanjalaisen entisen maailman ykköspelaajan Garbine Muguruzan, joka löi Venäjän 30:nneksi sijoitetun Anastasia Pavljutshenkovan 7-5, 6-3.

Muguruza on kaksinkertainen grand slam -voittaja, mutta kaksi viime kautta ovat olleet hänelle vaikeita ja hän on pudonnut maailmanlistalla 30 parhaan joukosta. Hän pelaa kuitenkin Melbournessa vahvaa turnausta ja näyttää tekevän paluuta maailman kirkkaimmalle huipulle.

Toisessa välierässä kohtaavat kotiyleisön suosikki, maailmanlistan ykkönen Ashleigh Barty ja yhdysvaltalainen Sofia Kenin.

