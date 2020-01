Halla-aho kehottaa ylikomisariota perumaan perussuomalaisten kansanedustajasta tekemänsä rikosilmoituksen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kehottaa Helsingin poliisin ylikomisario Jari Taposta vetämään pois rikosilmoituksen, jonka Taponen on tehnyt perussuomalaisten kansanedustajasta Ano Turtiaisesta.

Taponen teki rikosilmoituksen Turtiaisen viime lauantaina julkaisemasta tviitistä, jossa Turtiainen luonnehti Taposen kuuluvan ”munattomaan nillittäjäryhmään”.

– Ehdotamme, että ylikomisario Taponen kokoaa itsensä, vetää rikosilmoituksensa pois ja käy käsiksi niihin tehtäviin, joilla oikeasti on suomalaisten kannalta merkitystä, Halla-aho sanoi torstaina perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa.

Taponen on Helsingin poliisin ennalta estävän poliisitoiminnon johtaja. Turtiainen vastasi lauantaina Taposen sananvapautta koskevaan tviittiin. Taponen kertoi maanantaina STT:lle, että hänen tviittinsä liittyi poliisin viime viikolla aloittamaan kampanjaan somehäiriköinnistä.

– Siinä puhutaan perusoikeuksien välisestä suhteesta, eli toisella perusoikeudella ei voi loukata toista perusoikeutta. Tai kyllä näin voi tehdä, mutta sitten on mahdollista, että jälkikäteen arvioidaan sen vastuuta, hän sanoi.

Turtiainen itse kommentoi rikosilmoitusta sanomalla, että palautteen saaminen kuuluu virkamiehen ja poliitikon asemaan. Hän kuvaili käyttäneensä ”kansan kieltä”, syytti Taposta politikoinnista ja kertoi tämän syyksi ”provosoitua”.

STT

Kuvat: