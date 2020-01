Helsingin poliisin ylikomisario teki rikosilmoituksen perussuomalaisten kansanedustajasta

Helsingin poliisin ylikomisario Jari Taponen on tehnyt rikosilmoituksen kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps.) tviitistä, jossa Turtiainen luonnehti hänen kuuluvan ”munattomaan nillittäjäryhmään”.

Turtiainen vastasi lauantaina Taposen sananvapautta koskevaan tviittiin. Taponen kertoo STT:lle, että hän antoi Turtiaisen vastausta käsittelevän rikosilmoituksen kirjattavaksi maanantaina.

Taponen on Helsingin poliisin ennalta estävän poliisitoiminnon johtaja. Alkuperäisessä julkaisussa hän kirjoitti, että sananvapaus on keskeinen perusoikeus, joka ei kuitenkaan ole täysin rajoittamaton.

– Sanan kohteena olevilla ihmisillä on myös oikeutensa, joita yhteiskunta suojelee, Taponen kirjoitti.

Turtiainen vastasi sanomalla, että sananvapaus on vapaus sanoa mitä tahansa.

– Se on toinen juttu, jos sanoilla syyllistyy johonkin rikokseen, esim. uhkailuun tai vaikka rikokseen kehottamiseen. Mutta sinua tai kaltaistesi munatonta nillittäjäryhmää voi sanoin kuvailla ihan miksi vain. Turha uhriutua, kansanedustaja kirjoitti.

Taponen kertoo STT:lle, että hänen tviittinsä liittyi poliisin viime viikolla aloittamaan kampanjaan somehäiriköinnistä.

– Siinä puhutaan perusoikeuksien välisestä suhteesta, eli toisella perusoikeudella ei voi loukata toista perusoikeutta. Tai kyllä näin voi tehdä, mutta sitten on mahdollista, että jälkikäteen arvioidaan sen vastuuta.

Mahdollisena asianomistajana Taponen ei halua kommentoida Turtiaisen vastausta tai mahdollista tutkintanimikettä. Hän arvioi, että tutkinnanjohtaja on kirjannut tai kirjaa rikosilmoituksen myöhemmin maanantaina.

Turtiainen: Ei tulisi mieleenkään tehdä ilmoitusta

Turtiainen sanoo STT:lle kommentoineensa Taposen tilapäivitystä, koska kokee sananvapauden tärkeäksi asiaksi. Hän kuvailee käyttäneensä ”kansan kieltä”. Lisäksi hän syyttää Taposta politikoinnista ja kertoo sen syyksi ”provosoitua”.

– Politikointi pitäisi jättää meille poliitikoille ja virkamiesten ei pitäisi lähteä politikoimaan.

Taposen tekemää rikosilmoitusta Turtiainen kommentoi sanomalla, että palautteen saaminen kuuluu virkamiehen ja poliitikon asemaan. Tapauksen saamaa huomiota hän kuvailee huvittavaksi.

– Jos minua sanotaan munattomaksi, ei tulisi mieleenkään lähteä tekemään siitä mitään rikosilmoitusta, Turtiainen sanoi naureskellen.

Myöhemmin lauantaina Taponen täsmensi alkuperäistä viestiään korostamalla, että siinä oli kyse perusoikeuksien keskinäisestä suhteesta. Turtiainen ei omien sanojensa siinä vaiheessa enää seurannut asiaa.

– Siellä alkoi tulla niin paljon lokaa minun vastaukseni jälkeen, että en ole käynyt niitä juurikaan lukemassa, enkä ole lukenut hänen kaikkia tarkennuksiaan. Katsoin, että on paras pysyä sieltä poissa.

Turtiaisen tviitistä ja ilmoituksen kirjaamisesta kertoi aiemmin Iltalehti.

Sananvapausrikoksiin kuuluu esimerkiksi kunnianloukkaus. Siihen syyllistyy, kun esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa loukatulle, tai muuten halventaa toista.

https://twitter.com/TurtiainenAno/status/1220991360750190592

https://twitter.com/JariTaponen/status/1220954971950264321

https://twitter.com/JariTaponen/status/1221093272099213312

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f2c7bc02-3607-4f3d-9830-e9ebbe16fb99

STT

Kuvat: