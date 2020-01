Hengityssuojat vietiin käsistä Salon apteekeissa

Huoli koronaviruksesta on saanut hengityssuojaimet loppumaan Salon keskustan apteekeista. Hengityssuojaimia alettiin ostaa tavallista enemmän viime viikon aikana.

– Hengityssuojaimet loppuivat viime viikon lopulla, ja nyt on jouduttu tarjoamaan ei-oota, kertoo apteekinhoitaja Janne Hautaniemi Salon Yliopiston Apteekista.

Hengityssuojainten myynti on kasvanut räjähdysmäisesti myös muualla Suomessa, minkä johdosta apteekit eivät saa niitä myöskään lääketukuista. Isoilta toimittajilta Oriolalta ja Tamrolta ne ovat tällä hetkellä loppu.

– Oriolan tukun verkkosivuilla arvioitiin, että lisää saataisiin helmikuun alkupuolella, Hautaniemi toteaa.

Myön Halikon Apteekissa hengityssuojaimet loppuivat viime viikolla.

– Tamrolta on sanottu alustavasti, että lisää tulee viikolla 7, kertoo apteekkari Hannele Kerko.

Kuninkaantien Apteekista hengityssuojaimet loppuivat perjantaina. Muutaman päivän kuluessa niitä on kuitenkin odotettavissa lisää, sillä Pamark-tukkuliikkeestä niitä on luvattu tämän viikon aikana.

Kuninkaantien Apteekista hengityssuojaimia ovat kyselleet sekä Kiinaan että Australiaan matkustavat. Salon Vanhasta Apteekista on ostettu hengityssuojaimia myös lähetettäväksi ulkomaille.

– Sunnuntaina kävi asiakkaita, jotka ostivat hengityssuojaimia ja kertakäyttöhanskoja, ja aikoivat lähettää niitä Kiinaan sukulaisilleen. Kevyitä siivoamiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia on vielä, kertoo farmaseutti Päivi Hedman-Aaltonen.

Sunnuntaina kaksi Kiinan maakuntaa ja kolme kaupunkia määräsivät asukkaita käyttämään hengityssuojia julkisilla paikoilla koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suu-nenäsuojuksen käyttöä ei ole kuitenkaan suositeltu matkailijoille. Matkailijat eivät todennäköisesti hyödy käytöstä.

THL ohjeistaa, että epidemia-alueelle eli tällä hetkellä Kiinan Wuhaniin matkustavan on noudatettava paikallisten viranomaisten ohjeita taudin torjunnasta, tehostettava käsihygieniaa, käytettävä̈ kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen sekä vältettävä kosketusta eläimiin ja niiden eritteisiin, etenkin ruokamarkkinoilla.

Maaseudun apteekkeihin ilmiö ei vielä ulotu. Kiskon ja Kiikalan apteekeista hengityssuojaimia ei ole tiedusteltu.

Kiskon Apteekissa suu-nenäsuojuksia on pienen kysynnän vuoksi päässyt vanhenemaan. Varastossa on vain pari hiukkassuodatinta, joita kysellään lähinnä keväisin katupölyn aikaan. Kiikalan Apteekissa tuotteita on hyllyssä useampia.

– En muista, milloin olisin viimeksi myynyt hengityssuojaimen. Edellisen kerran niitä kysyttiin enemmän sikainfluenssan aikoihin, sanoo sivuapteekin hoitaja Camilla Dillström.

Suomusjärven Teboil Kivihovissa toimivassa Ykköstien Apteekissa käy paljon turisteja, jotka ostivat viime viikolla apteekin kaikki suu-nenäsuojukset. Muutamia hiukkassuodattimia on vielä jäljellä.

Perniön Apteekissa on yleensä varastossa kaksi 60 kappaleen hengityssuojainpakkausta. Maanantaina toinen niistä oli varattu.

– Tämä on tuote, jota normaalisti menee tosi vähän, toteaa Perniön Apteekin uusi apteekkari Timo Stoor .