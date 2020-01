Kontinen karsiutui loppuottelusta Australian sekanelinpelissä

Henri Kontinen ei pääse tavoittelemaan uransa toista tenniksen grand slam -turnausvoittoa sekanelinpelissä. Kontisen tie Australian avoimen turnauksen loppuotteluun katkesi välierissä Melbournessa.

Kontinen hävisi kanadalaisen parinsa Gabriela Dabrowskin kanssa sekanelinpelin välierässä Tshekin Barbora Krejcikovalle ja Kroatian Nikola Mekticille 6-3, 3-6, 5-10.

Kontinen ja Dabrowski olivat Australiassa kolmossijoitettuja, ja pari Krejcikova/Mektic oli sijoitettu viidenneksi.

Krejcikova on viime vuoden mestari Australiasta, sillä hän ja Yhdysvaltain Rajeev Ram voittivat tuolloin tittelin. Ram oli tänä vuonna pudottamassa Kontista miesten nelinpelistä puolivälierässä.

– Tässä vaiheessa turnausta on vain kovia pareja jäljellä. En ole nähnyt välierävastustajien pelaavan, mutta vakuuttavan voiton olivat ottaneet puolivälierässä, Kontinen ennakoi sekanelinpelin välierää eilen.

Kontinen voitti sekanelinpelin Wimbledonissa vuonna 2016 britti Heather Watsonin kanssa. Mestaruus teki Kontisesta ensimmäisen suomalaisen tennispelaajan, joka on yltänyt grand slam -titteliin.

Miesten nelinpelissä Kontisen ja Saksan Jan-Lennard Struffin urakka päättyi aiemmin tällä viikolla puolivälierätappioon.

