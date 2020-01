Hiihtokeskuksen johtaja Saariselällä: ”Koronaviruksen aiheuttamaa hysteriaa ei näkyvissä”

Ski Saariselän operatiivisen johtajan Jarmo Katajamaan mukaan tieto kiinalaisnaisen vahvistetusta koronavirustartunnasta ei ole herättänyt matkailijoissa tai henkilökunnassa sanottavampaa levottomuutta.

– Silloin ensimmäisen epäilyn aikaan liikkui jo aika hyvin tietoa, että miten tältä voivat suojautua yksittäiset ihmiset tai yritykset. Oikeastaan minkäännäköistä hysteriaa ei ole näkyvissä.

Katajamaa kertoo, että henkilöstöä on kehotettu noudattamaan uudentyyppiseen koronavirukseen liittyviä THL:n ohjeistuksia jo ennen tartunnan vahvistumista.

– On ohjeistettu hieman pidättyväiseen asiakaskontaktiin eli vältetään fyysistä kontaktia ja desinfioidaan entistäkin tarkemmin sellaisiakin paikkoja, mitä ei ehkä normaalisti desinfioitaisi. Eli huolehditaan omastakin turvallisuudesta.

Saariselällä on puolenkymmentä hotellia tai majataloa sekä lisäksi suuri määrä mökkejä ja erilaisia lomailuun tarkoitettuja asuinhuoneistoja. Ravintoloitakin on toistakymmentä. Alueelta löytyy myös tukuittain muita palveluita.

Kiinalaisturistit ovat Katajamaan mukaan ainakin nyt sikäläisen lomasesongin aikana levittäytyneet koko Saariselän alueelle ja käyttävät kaikkia palveluita muiden turistien tapaan.

– Ei heillä ole mitään omia kohteita vaan he ovat kyllä kaikissa majoitusliikkeissä.

STT