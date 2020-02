Historiallisen suuren huumejutun käsittely alkaa käräjillä Helsingissä – kaksikon epäillään johtaneen miljoonien eurojen huumekauppaa

Helsingin käräjäoikeus aloittaa tänään historiansa suurimman huumausainejutun käsittelyn. Syytteessä on yli 50 ihmistä, joiden syytteiden käsittelyä on tarkoitus jatkaa toukokuulle asti. Jo pelkästään syytteiden lukemiselle on varattu kolme päivää.

Pääepäiltynä kokonaisuudessa ovat Cannonballin entinen johtaja Janne ”Nacci” Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho. Heidän epäillään johtaneen doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota Espanjasta.

Organisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitablettia ja kaksi kiloa kristallia. Lisäksi epäillään tuodun noin kaksi miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä, kymmeniä eri dopingaineita ja 60 kiloa hasista.

Pääepäillyt komensivat poliisin mukaan 4-5 ihmisen ryhmiä, jotka hoitivat aineiden maahantuonnin, varastoinnin ja levityksen pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Aineet salakuljetettiin rekoilla ja rahtilähetyksinä. Rikoshyödyksi poliisi arvioi noin neljä miljoonaa euroa.

Syytteessä myös Sunrise Avenuen nokkamies

Kaikkiaan kokonaisuudessa on 53 syytettyä epäillyn huumeorganisaation eri tasoilta. Syytteet koskevat pääasiassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä dopingrikoksia ja törkeää rahanpesua.

Sunrise Avenue -yhtyeen solistia Samu Haberia syytetään vyyhdissä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Haber on kiistänyt huumausainerikoksen, mutta myöntänyt käyttäneensä ilmaiseksi saamiaan huumeita juhlien jatkoilla viime kesänä.

Syyttäjä Heli Vesaajan mukaan kaikkien syytettyjen on saavuttava oikeuteen kuuntelemaan syytteidensä lukua, mutta osan on saavuttava tänään aamulla ja osan vasta iltapäivällä. Oikeuden istunto alkaa turvasalissa kello 9. Varsinkin kahdesta ensimmäisestä päivästä odotetaan ruuhkaisia. Oikeuden mukaan turvasaliin ei ainakaan ensipäivinä mahdu yleisöä, vaan toimittajat saavat seurata oikeudenkäyntiä toisesta salista videoyhteyden välityksellä.

STT

