Hovioikeus alkaa ratkoa, mikä on nettifoorumin ylläpitäjän vastuu huumekaupassa – Tor-verkon Sipulikanavan perustaja kiistää rikokset

Helsingin hovioikeus alkaa tänään pohtia, mikä on ylläpitäjän vastuu, kun nettisivustolla käydään kauppaa laittomilla aineilla. Jutussa on kyse salatun Tor-verkon alasajetusta merkittävästä huumeiden myyntifoorumista Sipulikanavasta. Tor-verkko, johon ei pääse tavallisella nettiselaimella, salaa käyttäjänsä sijainnin ja henkilöllisyyden.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sivustoa ylläpitäneen tietotekniikka-alan ammattilaisen Kim Hjalmar Holvialan kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen viime vuoden helmikuussa. Sen mukaan Sipulikanava mahdollisti helpon keinon myydä ja hankkia huumeita täysin anonyymisti ja foorumilla oli merkittävä vaikutus huumausaineiden leviämiseen Suomessa.

Holviala tuomittiin käräjillä 7 avunannosta törkeään ja 11 avunannosta perusmuotoiseen huumausainerikokseen. Hän kiistää syytteet.

– Pelkästään se seikka, että pääteon tekijän huumausaineiden myyntiin liittyviä kontakti-ilmoituksia on ollut Sipulikanavan tori-osiossa, ei tee Holvialasta avunantajaa päätekoon nähden, Holvialan valituksessa sanotaan.

Holviala myöntää tienneensä huumeiden myyjien ja ostajien ilmoituksista ja myöntää myös, ettei ole poistanut huumekauppaan liittyviä ilmoituksia. Holvialan mukaan huumekaupan yksityiskohdista eli myytävästä aineesta, määrästä, hinnasta ja kaupan ajankohdasta on kuitenkin sovittu muualla kuin Sipulikanavalla, jossa huumeiden myyjät ovat pitäneet myynti-ilmoituksia. Hän viittaa korkeimman oikeuden useisiin päätöksiin, joiden mukaan toisen rikolliseen menettelyyn sallivasti suhtautuminen tai pelkkä passiivinen seuraaminen ei pääsääntöisesti riitä avunantorikoksesta tuomitsemiseen.

– Käräjäoikeus on virheellisesti katsonut Holvialan syyllistyneen avunantoon. Kaikkien tekojen osalta on todettavissa, ettei Holviala ole tahallisesti konkreettisilla toimilla edesauttanut päätekoa, hänen valituksessaan sanotaan.

Syyttäjälle ei pelkkä avunantotuomio riitä

Myöskään erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth ei allekirjoita käräjätuomion oikeellisuutta, vaikka onkin täysin eri linjoilla syytetyn kanssa. Hän vaatii hovioikeutta lukemaan Holvialan syyksi avunantojen sijaan törkeän huumausainerikoksen, joka sisältäisi muun muassa yli seitsemän kiloa amfetamiinia tai metamfetamiinia, noin 2 800 ekstaasitablettia ja isoja määriä Subutexia ja muita huumeita. Jos vaatimus menisi läpi, oikeuskäytännön mukaan luvassa olisi ainemäärien perusteella pitkä tuomio.

– Ottaen huomioon, miten tori on keskittynyt lähes puhtaasti huumausaineita koskeviin ilmoituksiin vuonna 2017, ei ole perusteltua ajatella, että muutos huumekaupankäynnin alustaksi olisi tapahtunut yhtäkkisesti.

Ruuthin mukaan Holviala loi Sipulikanavan kaupankäyntiosio torin pelkästään huumekauppaa varten.

– Myynti-ilmoituksiin on kirjattu myytävät huumausaineet, myynnissä olevien huumausaine-erien suuruus, huumausaineiden hinta, Wickr-pikaviestisovelIukseen liittyvä käyttäjätunnus sekä mahdollinen kuva huumausaineesta tai -aineista. Kaupan ehdot ovat useimmiten olleet siten näkyvissä jo myynti-ilmoituksessa. Holviala on siten olennaisella ja konkreettisella tavalla yhdistänyt huumausaineiden myyjiä ja ostajia ja myötävaikuttanut toisten henkilöiden välisiin huumausainekauppoihin, syyttäjä katsoo.

46-vuotias Holviala luonnehtii itseään sananvapausaktivistiksi, anonymiteetin puolustajaksi ja huumesodan vastustajaksi. Hän on myös ollut piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokkaana, mutta ei tullut vaaleissa valituksi. Yksi hänen vaaliteemoistaan oli päihdepolitiikan järkeistäminen hyväksyvämmäksi. Holviala vaatii hovioikeutta kumoamaan käräjäoikeuden tuomion tai ainakin muuttamaan rangaistuksen ehdolliseksi vankeudeksi.

– Holviala ei ole saanut toiminnastaan taloudellista hyötyä, eikä ole tavoitellut sitä. Hän on edistänyt rikoksen selvittämistä. Teon motiivina on ollut anonyymin keskustelupalstan ylläpitäminen, valituksessa perustellaan.

STT

