Näkemyserot kohutun luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen seurassa johtivat hallituksen eroon

Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin (HSK) jäsenistön näkemykset seuran muodostelmaluistelun päävalmentaja Mirjami Penttisen toiminnasta eroavat niin jyrkästi, että seuran hallitus päätti erota.

HSK:n hallitus kertoo tiedotteessaan, ettei sillä ole edellytyksiä jatkaa seuran johdossa.

Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta asetti Penttisen vuoden kilpailukieltoon runsas viikko sitten epäasiallisen käytöksen vuoksi. Penttistä on syytetty valmennettaviensa halventamisesta ja nöyryyttämisestä sekä henkisestä väkivallasta ja aseman väärinkäytöstä.

Useat entiset valmennettavat ovat kertoneet Ylelle valmentajansa vuosia kestäneestä epäasiallisesta käytöksestä, jonka kerrotaan aiheuttaneen pahimmillaan nuorten urheilijoiden mielenterveysongelmia ja syömishäiriöitä.

Penttisen asianajaja Petteri Sotamaa pitää väitteitä valmentajan asiattomasta toiminnasta keskeisiltä osin virheellisinä.

Seura vapautti Penttisen päävalmentajan tehtävistä viime viikolla. Myöhemmin osa luistelijoiden vanhemmista vetosi avoimella kirjeellä Penttisen puolesta ja vaati, että seura palauttaa heti päävalmentajan työvelvoitteen. Kirjeen allekirjoitti 72 vanhempaa.

Penttinen on valmentanut HSK:ssa vuosia, ja hänen johdollaan Team Unique -joukkue voitti maailmanmestaruuden 2013. Joukkue tähyää myös tämän kevään arvokisoihin, johon Suomesta pääsee kaksi aikuisten joukkuetta.

Muodostelmaluistelun MM-kisat kilpaillaan 3.-4. huhtikuuta Yhdysvaltain Lake Placidissa. MM-valintoihin vaikuttavat vahvasti SM-kilpailut, jotka ovat helmi-maaliskuun vaihteessa Espoossa.

– Luistelijat ovat varmasti allapäin tällaisten asioiden äärellä. Minulla ei ole tarkempaa tietoa, pystyvätkö he harjoittelemaan, Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio sanoi maanantaina STT:lle.

Taitoluisteluliitto ei yksilöi, mitä tarkennuksia se kaipaa

STT ei tavoittanut maanantaina HSK:n eronnutta puheenjohtajaa Pirjo Hellää. Seuran tiedotteen mukaan HSK:n hallitus jätti eronpyyntönsä sunnuntaina. Se kertoi kokoontuneensa tuolloin tehdäkseen vastineen Taitoluisteluliiton selvityspyyntöön.

Taitoluisteluliiton liittohallitus käsitteli HSK:n kirjallista selvitystä maanantaina, mutta pyysi lisäselvitystä seuran käytännön toimista.

– Päätimme pyytää seuralta vielä tarkennusta raportissa esitettyihin käytännön toimiin. Tämän verran voin tässä vaiheessa kertoa, Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Raitio sanoi.

Hän ei halunnut yksilöidä, mistä käytännön toimista on kyse. Asian käsittely jatkuu liitossa lähiaikoina.

– Meillä on palavereja pitkin matkaa. Kerromme kyllä, kun meillä on kerrottavaa.

Puheenjohtaja Raition mukaan Taitoluisteluliitolla ei ole tietoa, onko Penttinen valittanut kilpailukiellostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

”Seura lisännyt työnohjausta ja psyykkistä valmennusta”

HSK:n hallitus kertoo selvittäneensä Penttisen valmennuksesta noussutta kohua ja sitä, onko seuran valmennus ollut epäeettistä.

– Hallitus on viikon ajan selvittänyt tapahtumien kulkua, kuullut asianosaista valmentajaa ja käynyt keskusteluja seuran sisällä vanhempien ja luistelijoiden kanssa.

Taitoluisteluliitto sai yhteydenoton Penttisen toiminnasta jo keväällä 2017. Taitoluisteluliitto vaati ja sai tuolloin seuralta selvityksen tapahtumista, mutta liitto ei ollut suoraan yhteydessä Penttiseen.

– Seura on muuttanut johtamisen ja valmentamisen rakenteita, lisännyt avoimuutta harjoitusten seuraamisen ja vanhempien osallistamisen suhteen ja lisännyt valmentajien työnohjausta sekä luistelijoiden psyykkistä valmennusta, HSK kertoi.

HSK:n hallituksen erosta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

https://hsk.fi/tiedotteet/

https://yle.fi/urheilu/3-11164048

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006386556.html

STT

Kuvat: