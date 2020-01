Jamaikan lähistöllä maanjäristys, tsunamivaara ohi

Jamaikan luoteispuolella Karibialla on sattunut voimakas maanjäristys, kertoo Yhdysvaltain seismologian laitos. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,7, ja sen pelättiin aiheuttavan vaarallisen hyökyaallon, tsunamin.

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun tsunamivaroituskeskus kertoi kuitenkin hieman ennen puolta yötä Suomeen aikaa, että tsunamivaara näyttää olevan toistaiseksi ohi.

– Saatavilla olevan datan perustella maanjäristyksen aiheuttama tsunamivaara on ohi eikä uhkaa enää ole, yhdysvaltalaisviranomainen totesi.

Se oli aiemmin varoittanut tsunamin uhasta muun muassa Jamaikan, Kuuban, Hondurasin ja Meksikon rannikolla.

Seismologian laitoksen mukaan järistys sattui noin kymmenen kilometrin syvyydessä merellä runsaan 120 kilometrin päässä jamaikalaisesta Lucean rannikkokaupungista.

Jamaica Observer -lehden mukaan järistys huomattiin saarivaltion eri osissa ja se kesti useita sekunteja. Paikallisten asukkaiden mukaan useita rakennuksia evakuoitiin järistyksen jälkeen.

Järistys tuntui voimakkaana myös Kuuban pääkaupungissa Havannassa, missä useita keskustan rakennuksia tyhjennettiin ja tuhannet ihmiset pakenivat sisältä ulos kaduille.

Järistys tuntui useissa maakunnissa mukaan lukien Guantanamo, Santiago de Cuba ja Cienfuegos. Järistys tuntui myös Yhdysvalloissa saakka, ja Miamissa poliisi evakuoi joitakin rakennuksia varotoimenpiteenä.

Tietoja uhreista tai laajoista vahingoista ei ainakaan heti järistyksen jälkeen ollut tullut. Yhdysvaltain seismologian laitos arviokin, että uhrien ja laajojen tuhojen todennäköisyys on matala.

STT

Kuvat: