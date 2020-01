Juha Punta Oy on toiminut perustajansa johdolla ensimmäiset kolmekymmentä vuotta, mutta on nyt jo kymmenen vuotta jatkanut uuden omistajan ohjauksessa. Yhtiön liiketoiminnan painopiste on siirtynyt teräskaappien valmistuksesta älykkäiden lukitus- ja jakelujärjestelmien toimittajaksi sekä palveluntuottajaksi.

Muutosten takia ja yhtiön brändin vahvistamiseksi johto on päättänyt muuttaa yhtiön nimen Punta Oy:ksi. Yhtiön kaikki muut tiedot pysyvät ennallaan.