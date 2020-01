Kahdella Rovaniemellä karanteenissa olevalta ei löydetty koronavirusta

Kahdella Lapin keskussairaalassa karanteenissa olevalla henkilöllä ei ole koronavirusta. Heidän tutkitut näytteensä antoivat tartunnasta negatiivisen tuloksen.

Kaksikko oli altistunut pitkäaikaisesti Wuhanin koronavirukselle. Heiltä otettujen näytteiden tulokset saatiin myöhään torstai-iltana, ilmoitti Lapin sairaanhoitopiiri.

Keskussairaalassa Rovaniemellä on hoidettavana yksi kiinalainen Wuhanin koronaviruspotilas. Naisen vointi ja yleistila ovat olleet sairaanhoitopiirin mukaan tänään edelleen hyvällä tasolla.

Tartunnalle altistuneiksi luokitellaan Suomessa ne, jotka ovat olleet tartunnan saaneen potilaan kanssa tekemisissä kahta vuorokautta ennen sairastumista vähintään vartin ajan. Torstaina ilmoitettiin altistuneita olevan 24, ja heistä suurin osa on ulkomaalaisia.

Altistuksia kulkuvälineissä ja majoituspaikoissa

Tartunnan saanut potilas oli ollut turistimatkalla, joten altistuksia on tullut esimerkiksi kulkuvälineissä ja majoituspaikoissa. Eilisissä tiedotustilaisuudessa Rovaniemellä korostettiin, ettei potilaan tarkkoja liikkeitä kerrota julkisuuteen muun muassa yksityisyydensuojan turvaamiseksi.

Eilisillan tietojen mukaan kaikkia altistuneita ei ollut vielä tavoitettu, eikä kaikkien henkilöllisyys ollut vielä sairaanhoitopiirin tiedossa.

Muutamia pitkäkestoisesti koronaviruksen tartunnalle altistuneita on karanteenissa Lapin keskussairaalan tiloissa. Heistä otettuja näytteitä on analysoitavana, ja uusia näytteitä otetaan tarvittaessa oireiden ja riskiarvion perusteella.

STT

