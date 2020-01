Kalle Tekkala (kd.) aloittaa Salon kaupunginhallituksessa

Kristillisdemokraattien Kalle Tekkala on Salon kaupunginhallituksen uusi jäsen. Hän nousi hallitukseen Pertti Vallitun tilalle. Vallittu jätti hallituksen siirryttyään kokoomuksen valtuustoryhmään.

Kaupunginvaltuusto päätti Tekkalan valinnasta maanantaina KD:n esityksen mukaisesti.

Tekkalan varajäsenenä jatkaa ryhmien kesken viime vaalien jälkeen tehdyn sopimuksen mukaisesti Kai Schneider (vihr.).

Kristillisdemokraateilla on Salossa yksi kaupunginvaltuutettu, Elina Seitz .

Kalle Tekkala tuli mukaan politiikkaan viime kuntavaaleissa. Hän ylsi valtuuston varasijalle, ja hänet valittiin rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Tekkala on myös Salon kristillisdemokraattien johtokunnan jäsen.

– Hallitukseen lähden avoimella ja vakavalla mielellä. Luonteeltani olen sellainen, että asioita ei tehdä puolivaloilla, vaan täysillä.

Uusi kaupunginhallituksen jäsen saa heti kättelyssä eteensä oppimisympäristöselvityksen. Poliittinen käsittely alkaa ensi viikolla opetuslautakunnassa, ja sen jälkeen asia tulee kaupunginhallitukselle kaupunginjohtajan esityksenä.

– Täsmällistä kantaa ei voi vielä ottaa, sillä esitystä ei ole. Käsitykseni on, että sellaisenaan se ei mene läpi, Tekkala sanoo.

– Koulun lakkauttaminen vaikuttaa kylällä moneen muuhunkin asiaa, ja päättäjien pitää arvioida kokonaisuutta. Jossain tietysti menee sekin raja, että koulua ei ole enää järkevä pitää yllä.

Halikon kirkonkylässä asuva Kalle Tekkala, 36, on naimisissa, ja hänellä on kaksi lasta. Toinen on esikoulussa ja toinen alakoulussa.

Tekkalan työpaikka on Turussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksessa.

Kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Siihen asti Tekkala on varannut maanantait politiikalle. Vaaleista hän ei sano vielä mitään varmaa.

– En ole ajatellut asiaa niin pitkälle, mutta on hyvin todennäköistä, että olen ehdokkaana.

Tilapäistä valiokuntaa ei perustettu

Salon kaupunginvaltuusto ei perustanut tilapäistä valiokuntaa valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.

Kaikki valtuustoryhmät kokoomusta lukuun ottamatta tekivät viime vuoden puolella perustamisesta aloitteen. Syynä oli Pertti Vallitun loikka kristillisdemokraateista kokoomukseen. Sen seurauksena kokoomuksella oli hallituksessa neljä edustajaa, ja KD menetti ainoan paikkansa.

Hallituksen erottamisen kautta olisi palattu takaisin paikkajakoon, joka olisi noudattanut ryhmien viime kuntavaalien jälkeen tekemää sopimusta.

Tilanne asettui, kun Vallittu ilmoitti joulukuussa jättävänsä paikkansa kaupunginhallituksessa. Hänelle myönnettiin ero maanantaina, ja tilalle valittiin Kalle Tekkala.