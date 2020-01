Kaupunkisuunnistus kohottaa koko perheen kuntoa

Aamun ohut sumuverho vanhan AMK:n ja nykyisen Hermannin yläkoulun pihamaalla Alhaisissa alkaa hälventyä, kun ensimmäiset suunnistajat starttaavat parkkipaikalta matkaan.

Rasti-Perniön ja Angelniemen Ankkurin värit kaikkoavat juoksijoiden mukana nopeasti Kirjolankadun toiselle puolelle rivitalo- ja omakotitaloalueen suojiin.

Seuraavaksi reitille starttaa nelihenkinen perhe, jonka pienimmäinen osallistuu rastijahtiin rattaista käsin.

Kontrasti äsken reitille sännänneiden aktiivisuunnistajien ja kevyttä aamupäivän lenkkiä tekevän perheen välillä on iso – ja sellaiseen Salo Street-O -pistesuunnistuksessa tähdätäänkin. Suunnistuskilpailuun, joka ei vaadi ylenpalttista juoksukuntoa tai äärimmäistä kompassin lukutaitoa.

– On se samalla myös kansalaistaitojen kohottamista. Että osaa hieman tulkita karttaa ja suunnitella reitin sen mukaan. Mukavampi se on mennä sienimetsällekin kun uskaltaa lähteä hieman valtatien vartta kauemmas, hymyilee järjestävän seuran, Angelniemen Ankkurin puheenjohtaja Tommi Itkonen.

Viime talvena alkunsa saaneet Salo Street-O -suunnistuskilpailut ovat nousset nopeasti liikkujien suosioon.

Talven jokaisena lauantaina käytävä kisa kiertää ympäri Saloa, ja reiteillä tutuiksi tulevat niin keskustan tiiviit korttelit kuin maaseudun kylät ja kulmakunnat. Kaikenkaikkiaan tapahtumia on 20 talven aikana, ja Itkosen mukaan kävijäämärä vaihtelee 50–80 välillä.

– Sen voisi jakaa niin, että kolmannes on aktiiveja, kolmannes kuntorastisuunnistajia ja kolmannes sitten sellaisia, jotka eivät ole suunnistusta aiemmin kokeilleetkaan.

Angelniemen Ankkurin lisäksi tapahtumia ovat olleet järjestämässä Salon Viesti, Salon Vilpas, Suomusjärven Sisu, Perttelin Peikot, Muurlan Vihuri ja Rasti-Perniö.

– Street-O:t ovat saaneet hyvän vastaanoton Salossa, ja on hienoa, että niin moni paikallinen seura on lähtenyt järjestämään tapahtumia. Voi sanoa, että tänä talvena lähes koko Salon seutu on ollut katettuna, Itkonen iloitsee.

Kun kello lähestyy 11:ä, alkavat ensimmäiset suunnistusasuiset kilpailijat saapua maaliin. Maalialueella he leimaavat loppuaikansa ja ojentavat kartat sekä vastauslomakkeet ratamestareille, Sini Halkilahdelle ja Martta Lehtiselle.

Kyse ei ole siis pelkästään nopeuskilpailusta, vaan myös päättely- ja ratkaisukyvyistä.

Rastit eivät ole perinteisiä leimarasteja, vaan jokaiseen liittyy omanlaisensa aivopähkinä – esimerkiksi joku rastin läheisyydestä löytyvä maamerkki tai muu alueeseen liittyvä kysymys.

Se pitää kirjata vastauslomakkeeseen, ja oikeasta vastauksesta saa lisäpisteitä suorituksensa tueksi.

Yksi Street-O-pistesuunnistusten erikoisuus on, että järjestävien seurojen nuoret suunnistajat pääsevät suunnittelemaan radat ja niiden varrelle ideoidut tehtävärastit.

– Teimme ensimmäistä kertaa suunnistusradan, ja se oli ihan mukava projekti. Pari päivää siinä meni, kun kävimme katsomassa sopivia rastipaikkoja ja miettimässä kysymyksiä. Vielä ei ole juuri palautetta tullut, mutta me ainakin koemme onnistuneemme hyvin, Halkilahti ja Lehtinen hymyilevät.

Eikä aikaakaan, kun ensimmäinen palaute saapuu ratamestareille.

– Hyvä oli, sopivasti haastetta ja vaihtelevuutta, kehaisee Tatu Kemppainen, joka suoritti radan 52 minuutissa saaden tehtävärastilapun liki täyteen vastauksista.

Pian 11:n jälkeen maalialueelle saapuu myös vajaa tunti sitten lastenrattaiden kera reissuun startanneet Lia , Max ja Mika Hällström sekä Kikka Dräger . He ehtivät kiertää nipun rasteja, vaikka tahti olikin lauantaireippailuun sopivan kepeä.

– Meille tämä oli ensimmäinen kerta, kun lähdemme suunnistamaan. Postilaatikosta löytyi mainos ja koska asumme ihan tässä kulmilla, päätimme lähteä kokeilemaan. Mukavaa oli, ja tuli samalla tehtyä myös muutaman kilometrin lenkki, he miettivät.

Tommi Itkonen on tyytyväinen siitä, miten moni kävijä on kertonut olevansa ensimmäistä kertaa Salo Street-O:ssa. Seura mainosti tapahtumaa erittäin aktiivisesti juuri Alhaisin alueella, ja mainosten mukana jaettiin myös tieto siitä, että lauantaina pihapiirin lähistöllä voi liikkua suunnistajia.

– Yksityisille tonteille ei tietenkään saa mennä ja liikkuminen on muutenkin ohjattu niin, että teiden ylitykset tehdään suojateitä tai kevyen liikenteen väyliä pitkin. On ollut mukava huomata, että moni on lähtenyt suunnistamaan postilaatikkoihin jaettujen mainosten innoittamana.

Turusta alkunsa saaneet Street-O:t houkuttelevat siellä jo satoja lähtijöitä reiteille joka lauantai. Itkonen näkee myös Salon Street-O:ssa vielä kasvunvaraa, sillä muut talvikauden matalan kynnyksen suunnistustapahtumat ovat seudulla vähissä.

– Yksi Street-O:n vahvuus on sen monipuolisuus. Reitillä on tunnin maksimiaikaraja ja sen pituus pyritään saamaan aina noin kymmeneen kilometriin. Siinä saa huipputason suunnistajakin hyvän treenin tehtyä ja toisaalta koska kaikkia rasteja ei ole pakko kiertää, on kynnys reitille lähtemiseen matala.

Suunnistusta harrastava Katri Koskela sai tunnissa kerättyä 14 rastia 33:sta. Hän on kiertänyt Street-O -kisoja läpi talven, koska muita kilpailuja ei kalenterissa juuri ole.

– Vaskio oli ehdottomasti paras reitti tähän asti. No siihen saattoi vaikuttaa myös se, että olin itse suunnittelemassa rataa, hän naurahtaa.

Street-O:t jatkuvat joka lauantai maaliskuun puoliväliin asti. Ensi lauantaina reitti kulkee Muurlan Vireen järjestämänä Muurlassa.

Kevään Salo Street-O -tapahtumat

1.2. Muurla (Muurlan Vihuri)

8.2. Toija (Suomusjärven Sisu)

15.2. Hähkänä (Perttelin Peikot)

22.2. Moisio (Angelniemen Ankkuri)

29.2. Meriniitty (Salon Vilpas)

7.3. Tupuri (Salon Viesti)

14.3. Hajala (AngA)