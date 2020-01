Keskituloinen pariskunta maksaa 25 000 euroa veroja

Keskituloinen salolainen pariskunta maksaa veroja ja veronluonteisia maksuja lähes 25 000 euroa.

Kemiönsaarella ja Koskella asukkaita verotetaan keveämmin kuin Salossa. Muissa seudun kunnissa verotus on Saloa kireämpää.

Veronmaksajien tuoreessa vertailussa on laskettu yhteen valtionvero, sosiaalivakuutusmaksut, kunnallisvero ja kirkollisvero. Vaikka kirkollisveroprosenteissa on suuria eroja, prosentit ovat niin pieniä, että kuntien välinen ero selittyy kunnallisverolla.

Salossa veroprosentti on 20,75. Koskella prosentti on 20 ja Kemiönsaarella 19,75. Salon seudun kovin veronkantaja on Sauvo 21,5 prosentilla.

Veronmaksajien laskelmassa keskituloiset sauvolaiset maksavat veroja lähes 600 euroa enemmän kuin salolainen.

Laskelmassa keskituloisten puolisoiden verotettavat vuositulot ovat yhteensä runsaat 82 000 euroa.

Luku perustuu Tilastokeskuksen tietoihin miesten ja naisten mediaanipalkkoihin koko maassa. Ne ovat 3 398 ja 2 827 euroa kuukaudessa.

Verohallinnon vuoden 2018 tilastojen mukaan Salossa tulot ovat hieman alle maan keskitason.

Salon naapurikaupungissa Raaseporissa asukkaita verotetaan selvästi ankarammin kuin salolaisia. Keskituloinen perhe maksaa veroja ja veronluonteisia maksuja lähes tuhat euroa enemmän kuin Salossa.

Toinen naapuri Uudenmaan puolella on Lohja. Siellä verotus on samalla tasolla kuin Salossa.

Salossa ei ole alijäämästä ja menojen leikkaustarpeesta huolimatta puhuttu veroprosentin korotuksesta.

Salolaisten tulotasolla yhden prosenttiyksikön korotus toisi kaupungille lisää rahaa 7,5 miljoonaa euroa.

Salon seudun kunnista veroprosenttiaan nostivat tälle vuodelle Somero ja Koski. Kaikkiaan veroja korotettiin 53 kunnassa niin, että yli miljoonan suomalaisen verotus kiristyi.

Poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Aura kevensi verotusta puolella prosenttiyksiköllä ja Sotkamo puolellatoista. Koko maassa keventäjiä oli seitsemän.

Turku on maakuntien keskuksista kevein verottaja Helsingin jälkeen. Kovin verottaja maakuntien pääkaupunkien sarjassa on Etelä-Savon Mikkeli.

Suurin kunnallinen tuloveroprosentti 23,5 on Halsualla. Kauniaisissa on edelleen maan alhaisin prosentti, tasan 17.

Halsualla ja Mikkelissä veroprosentit nousivat tälle vuodelle 1,5 prosenttiyksikköä.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on tänä vuonna 19,97. Sillä keskituloinen pariskunta maksaa veroja ja maksuja yhteensä runsaat 24 000 euroa eli 29,5 prosenttia ansiotuloistaan. Suurin osa tästä on kunnallisveroa.