Keskusta ei ole luopumassa etelän äänestäjien kosiskelusta – Väyrysen väläytys puolueeseen paluusta keskustelutti mediatilaisuudessa.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoo, ettei keskusta ole luopumassa etelän suurien kaupunkien äänestäjien tavoittelemisesta.

– Paikallisuus tai eriarvoisuus siihen liittyen ovat läsnä niin kaupungeissa kuin muuallakin Suomessa, hän perustelee.

Häneltä kysyttiin, kannattaisiko keskustan keskittyä muuhun Suomeen, jossa sen kannatus on vankempaa.

Kulmuni viittasi esimerkkinä tase-eroihin eli varallisuus- ja pääomaeroihin suomalaisten välillä, joista hän puhui viime viikolla. Hän ilmaisi tuolloin puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa huolensa siitä, että arvion mukaan kolme miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa asuntojen arvot laskevat.

– Pohjois-Helsinki taitaa olla yksi sellainen alue, jossa kiinteistöjen hinnat laskevat, joten ei tämä ole ainoastaan harvaan asutun Suomen kysymys. Se on myös kysymys kaupunkien eriytymisestä ja asuinalueiden eriytymisestä. Keskusta on aina kaikkea eriarvoisuutta vastaan, on se sitten alueellista tai muuta. Uskoakseni myös Helsingissä on asialle kysyntää.

Keskusta esitteli tänään uudistusohjelmaluonnostaan medialle. Siinä sanotaan muun muassa, että keskusta siirtää maksullisen näkyvyyden painopistettä etelän suuriin kaupunkeihin.

– Kyllä me tiedämme, että mainostaminen on kalliimpaa isoissa kaupungeissa, ja se vaatii myös rahaa ja näkyvyyttä, Kulmuni sanoo.

Uudistusohjelma on annettu kenttäväen ja kansan kommentoitavaksi, ja se hyväksytään kesäkuun puoluekokouksessa. Tarkoituksena on keskustan mukaan kirkastaa puolueen linjaa ja saada kaikki mukaan vaikuttamaan.

Väyrysen paluusta: ”Paikallisyhdistykset käsittelevät jäsenhakemukset”

Tilaisuudessa kysyttiin myös, sopiiko keskustan pitkäaikaisen kansanedustajan ja ministerin Paavo Väyrysen palata takaisin puolueeseen.

– Meillä ei ole ollut tapana kommentoida yksittäisten jäsenten jäsenyyksiä. Kuka tahansa voi hakea keskustan jäsenyyttä. Paikallisyhdistykset käsittelevät jäsenhakemukset, kommentoi puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen asiaa.

Hänen mukaansa eräistä toisista puolueista poiketen jäsenhakemuksia ei käsitellä puoluehallituksessa, saatikka puoluejohdossa.

Väyrynen kertoi eilen blogissaan, että harkitsee keskustan jäseneksi palaamista.

https://www.paavovayrynen.fi/2020/01/29/harkitsen-jasenyytta/

STT

