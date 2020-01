Kiikalalaiset näyttivät voimansa, palveluiden puolesta käveli 350 kyläläistä

– Olemme iloisesti hämmästyneitä, että teitä on näin runsaslukuisesti. Odotimme 150–200 osallistujaa, mutta täällä on tuplat, Kiikalan Komisuon koulun vanhempainyhdistyksen sihteeri Matti Hellström kuulutti torstai-iltana.

Megafonin ääni kantoi yli päiväkodin pihan, jolta väki suuntasi koululle. Soihduin valaistun kävelytien täyttivät vaunut, rattaat, lapset, vanhemmat, isovanhemmat ja koirat. Perässä tuli VPK:n autoja ja näkyvästi esillä olivat myös partiolaiset ja MLL:n paikallisosasto.

Liikkeelle paneva voima oli Salon oppimisympäristöselvitys.

– Haluamme tuoda iloisella mielellä meidän kulmakunnalta esille, mitä hyvää meillä on. Hienoa, että näin moni kokee asian tärkeäksi, Hellström kertoi tempauksesta.

Kiikalassa on päiväkoti, nuorisotila, koulu, kirjasto, lääkäri, neuvola, pankki, kauppa, ravintola, kirjasto ja apteekki. Lisäksi koululla on hyvät harrastusmahdollisuudet eri liikuntalajeille.

Nyt kylällä pelätään kaikkien palveluiden lähtölaskennan alkavan, jos koulu lakkautetaan. Oppimisympäristöselvityksessä 43 oppilaan koulu esitetään suljettavaksi ensi syksynä.

Vanhempainyhdistyksesta osallistutaan kysymysten kera ensi viikon kuulemistilaisuuteen.

– Ensimmäinen argumenttimme on kaupungin strategia, jonka mukaan jokaisessa kuntakeskuksessa säilyy koulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjasto, Hellström kertasi.

Kävelylle osallistuivat myös Mirka ja Jari Lehtinen sekä lapset Anna , 6 vuotta, Nikola 5 vuotta, Daniel kohta 3 vuotta ja puolivuotias Johannes.

Perhe muutti kolme vuotta sitten Helsingistä Kiikalaan Mirka Lehtisen maaseutuhaaveen perässä. Kodin paikkaa etsittiin myös Hajalasta ja Raaseporista kunnes Kiikalassa kaikki napsahti kohdalleen.

Teatterialalla työskentelevä Jari Lehtinen käy töissä Helsingissä vähintään kaksi kertaa viikossa. Matka bussilla moottoritietä pitkin sujuu jouhevasti.

– Ihmiset kuvittelevat, että olemme kaukana Helsingistä. Seutua pitäisi markkinoida enemmän.

Kotona lasten kanssa oleva Mirka Lehtinen ihastelee sekä seurakunnan kerhotarjontaa että päiväkodin eskaria, jossa Anna on. Lapsia on seitsemän ja Lehtinen kertoo, että perheistä kaksi heidän lisäkseen on Helsingistä muuttaneita.

Jos koulu suljetaan, vanhempia arveluttaa erityisesti kuljettaminen muualle.

– Kovin harmillista, jos pieniä lapsia kuljetetaan Suomusjärvelle asti. Matka voi olla 10 minuuttia, mutta helposti koulutaksissa kuluu aikaa puoli tuntia ja enemmänkin.

Kuljettamista parempi vaihtoehto olisi kotikoulu kolmanteen luokkaan asti. Toinen vaihtoehto voisi olla Steinerkoulu Sammatissa, jos lähdetään kuljettamaan.

– Sääli, että koko Suomessa kyläkouluja lopetetaan, Jari Lehtinen pahoitteli.

Koulun pihalle kävelijöitä johdatti jätkänkynttilä, jonka ohi askelsi myös Jani Lehtinen pikkupoika reppuselässään. Tuttu koulu, sillä hän ja hänen isänsä ovat käyneet sitä myös.

– Koulu on elintärkeä. Jos koulu loppuu, se on lopun alku, kolmen alle kouluikäisen lapsen isä tuumi.

Koulun lisäksi hän oli huolissaan siellä olevien hyvien liikuntapalveluiden kohtalosta.

– Avoimin mielin ollaan, mutta konsultin lausuntoa vastustan. Nekin rahat olisi voinut käyttää muuhun.

Kävelyyn osallistui myös kaupunginjohtaja Lauri Inna , joka tutustui myös koulun ja päiväkodin tiloihin.

– Kyllä ihmiset ovat tosissaan lähteneet liikkeelle. Täällä on hyvä ja asiallinen tunnelma. Täytyy muistaa, että (oppimisympäristö) esitys on eri asia kuin selvitystyö, joka tehdään opetuslautakunnassa, hallituksessa ja valtuustossa.