Kiinan koronavirukseen on kuollut jo 170, uusia tartuntoja yli 1 700 – WHO pohtii jälleen viruksen julistamista kansainväliseksi terveysuhaksi

Kiinan koronaviruksen kuolonuhrien määrä on kasvanut 170:een, viranomaiset kertoivat torstaina.

Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 1 700 uutta tartuntatapausta, joten vahvistettuja tartuntoja on nyt yli 7 700. Tartuntoja on Manner-Kiinassa jo enemmän kuin vuosien 2002-2003 sars-epidemiassa.

Uusia kuolemantapauksia on eilen ilmoitettuihin lukuihin verrattuna 38. Niistä 37 tuli viruksen ydinalueella Hubein maakunnassa ja lisäksi yksi Sichuanin maakunnassa Lounais-Kiinassa. Uusista vahvistetuista tartunnoistakin yli tuhat oli Hubeista.

Koronavirus lähti leviämään Hubeissa sijaitsevan Wuhanin miljoonakaupungin torilta, mutta tartuntatapauksia on ilmennyt myös useissa maissa Kiinan ulkopuolella. Suomen ensimmäinen tapaus vahvistettiin keskiviikkona, kun Lapin keskussairaalaan tuodulla kiinalaisturistilla todettiin Wuhanista peräisin oleva koronavirustartunta.

Keskiviikkona raportoitiin myös ensimmäinen tapaus Arabiemiirikunnissa. Tartuntatapauksia on vahvistettu niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa kuin useissa Aasian maissakin.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää tänään hätäkokouksen, jossa se pohtii, pitäisikö virusepidemia julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestö on pohtinut asiaa muutamaan otteeseen aikaisemminkin, mutta ei ole päätynyt tekemään julistusta.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pahoitteli Twitterissä sitä, että järjestö kuvaili viime viikolla koronaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen uhkaa ”kohtalaiseksi” eikä ”korkeaksi”. Ghebreyesusin mukaan väärän arvion syynä oli inhimillinen virhe.

Kolmella Wuhanista lennätetyllä japanilaisella tartunta

Useat maat ovat evakuoineet kansalaisiaan Wuhanista. Japani lennätti keskiviikkona kansalaisiaan kotiin Wuhanista. Evakuoiduista kolmella todettiin koronavirustartunta.

Yhdysvallat puolestaan kertoi, että sen evakuoimista vajaasta 200 yhdysvaltalaisesta kenelläkään ei ollut tartuntaa.

Myös EU-komissio aikoo lennättää EU-kansalaisia Wuhanista Eurooppaan. Asiasta vastaava komissaari kertoi keskiviikkona, että noin 600 EU-kansalaista on ilmaissut halunsa tulla evakuoiduiksi Kiinasta.

Australia ja Uusi-Seelantikin ovat suunnitelleet omien kansalaistensa sekä joidenkin Tyynenmeren saarten kansalaisten lennättämistä Wuhanista. Australian ulkoministeri Marise Payne kertoi kuitenkin Guardianin mukaan, ettei Australia ole saanut vielä Kiinan viranomaisilta lupaa evakuointilentoon.

Useat lentoyhtiöt,Finnair mukaan lukien, ovat peruneet lentojaan Kiinaan, mikä on vaikeuttanut poistumista maasta. Kiinalaisviranomaiset ovat myös eristäneet Wuhanin kaupungin muusta Kiinasta.

Koronavirus sai myös Kansainvälisen yleisurheiluliiton siirtämään Kiinan Nanjingiin maaliskuulle kaavaillut MM-hallikisat ensi vuoteen.

Saarivaltiot laittoivat ovet kiinni

Tyynenmeren saarivaltiot ovat ryhtyneet järeisiin toimiin estääkseen viruksen saapumisen maaperälleen. Yhdysvalloille kuuluva Pohjois-Mariaanien saariryhmä julisti hätätilan ja asetti porttikiellon kaikille kiinalaisille matkailijoille.

Marshallsaaret taas teki linjauksen, jonka mukaan Kiinasta saapuvien henkilöiden täytyy ennen maahan pääsemistä viettää vähintään 14 päivää maassa, jossa ei ole tavattu koronavirusta. Palaun saarivaltio puolestaan keskeytti kaikki lennot Kiinasta, Hongkongista ja Macaosta.

Kiinalaisten turismi on tärkeä talouden kulmakivi monille Tyynenmeren valtioille.

STT

