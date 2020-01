Kiinassa ainakin 213 koronaviruskuolemaa, todettuja tartuntoja yli 9 000

Kiinassa sekä koronavirukseen kuolleiden että vahvistettujen virustartuntojen määrät jatkavat nousuaan. Maan viranomaiset kertoivat varhain perjantaiaamuna, että virukseen on kuollut jo ainakin 213 ihmistä. Viruksen ydinalueella Hubein maakunnassa kuolleiden määrä nousi torstain luvusta yli 40 ihmisellä.

Maassa raportoitiin myös lähes 2 000 uutta vahvistettua tartuntaa, joista noin 1 200 Hubeista. Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden mukaan Manner-Kiinassa todettuja tartuntoja on nyt ainakin 9 350.

Myöhään torstaina Maailman terveysjärjestö WHO julisti uuden koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi.

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3048314/china-coronavirus-world-health-organisation-declares-outbreak

STT